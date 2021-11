Unter dem eingestürzten Luxus-Wolkenkratzer in Nigeria begrabene Menschen rufen um Hilfe

Doch am Montag wurde dieses halb gebaute, über 20-stöckige Gebäude in Nigerias Wirtschaftszentrum doch zum Schauplatz einer Tragödie die Struktur stürzte ein und tötete mindestens zehn Menschen.

Laut dem stellvertretenden Gouverneur des Bundesstaates Lagos, Obafemi Hamzat, wurden bisher neun weitere Überlebende aus den Trümmern entfernt.

Am Dienstagmorgen waren unter Trümmerhaufen und verbogenem Metall Stimmen zu hören, die um Hilfe riefen. Rettungskräfte beeilen sich jetzt, um eine unbekannte Anzahl von Menschen zu retten, die immer noch in einem angeblichen “7-Sterne-Hotelerlebnis” gefangen sind, laut Broschüren des Entwicklers des Gebäudes, Fourscore Homes.

Der Vorfall hat Bedenken hinsichtlich der Baupraktiken und behördlichen Kontrollen in Nigeria geweckt, wo in den letzten Jahren eine Reihe von Gebäuden eingestürzt sind.

Es brachte auch den Dutzenden von Zuschauern, die sich am Dienstag an der verwüsteten Stelle versammelt hatten, weiteren Kummer. Darunter auch verzweifelte Verwandte, die ungeduldig auf die Nachricht von ihren Liebsten warteten.

Einer dieser Zuschauer, Farati Bakare, wartete auf Neuigkeiten von seinem Onkel, von dem er sagte, er habe gestern die Stätte besucht.

Aber im Laufe der Stunden schwinden auch ihre Hoffnungen auf gute Nachrichten.

Ibrahim Farinloye von der nationalen Agentur, die die Rettungsaktionen koordiniert, sagte am Dienstag vor Ort versammelten Reportern, er habe mit im Gebäude eingeschlossenen Personen gesprochen und hoffe, dass andere lebend zurückgebracht werden.

„Wir hörten Stimmen, die ein- und ausgingen“, sagte Farinloye. “Nachdem wir sie kontaktiert haben, haben wir Maßnahmen ergriffen. Zwei Bagger wurden in der Umgebung eingesetzt.”

Wut und Verwirrung

Ein Maurer, der seinen Namen als Drache angab, sagte, er sei gelaufen, als er das Gebäude einstürzen sah. Er beschrieb, wie er eine Leiche aus den Trümmern und Menschen sah, die danach mit Staub bedeckt waren.

Dragon sagte, er kenne mindestens sieben weitere Maurer, die bei der Katastrophe noch vermisst wurden.

Eine weitere vermisste Person ist Zainab Oyindamola Sanni (26), der seinen obligatorischen nationalen Jugenddienst bei FourScore, den Entwicklern des Gebäudes, leistet, sagte seine Familie gegenüber CNN.

Der Bruder der jüngeren Frau, Fawaz Sanni, sagte, sie sei unter denjenigen, die von Rettern befragt wurden, und antwortete. „Sie haben mir gesagt, dass sie noch lebt“, sagte er.

Anwohner kritisierten die langsame Reaktion der Rettungsdienste nach dem Zusammenbruch am Montag, und ein Zeuge sagte gegenüber CNN: “Wir haben jetzt vier oder fünf Stunden gewartet!”

Ein anderer Mann rief: „Menschen sterben!

In ihrer Verzweiflung griffen mehrere Menschen zu Handdurchsuchungen und zogen drei Personen aus den Trümmern, bevor am Montag der Rettungsdienst eintraf.

Die Lagos State Emergency Management Agency (LASEMA) sagte, sie habe ihren Notfallplan aktiviert und Ausgrabungsmaterial an den Ort geschickt.

Auch das nigerianische Rote Kreuz ist vor Ort, um den Behörden zu helfen.

Fragen zum Zusammenbruch

Das Gebäude an der Gerald Road im wohlhabenden Stadtteil Ikoyi ist eine Baustelle für Luxuswohnungen. Es war seit zwei Jahren in Arbeit.

Eine Broschüre für das Gebäude zeigt einen künstlerischen Eindruck von schlanken weißen Gebäuden mit Dachpools und Penthouses für 5 Millionen US-Dollar.

Der stellvertretende Gouverneur Hamzat sagte, das Gebäude, bekannt als “360-Grad-Turm”, sei im Juli von Planungsbeamten aufgrund von Bautickets abgeriegelt worden.

Ein Sprecher des Bundesstaates Lagos identifizierte die Eigentümerin des Gebäudes als Femi Osibona von Fourscore Homes und sagte, Osibona “unternahm Korrekturmaßnahmen, als dieser Vorfall geschah”.

Was zum Einsturz des Gebäudes führte, ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Einsturzes dauern an und Beamte vor Ort bewerten mögliche Schäden an umliegenden Strukturen, so eine Erklärung der Regierung des Bundesstaates Lagos.

CNN kontaktierte Fourscore Heights Limited, die Muttergesellschaft von Fourscore Homes, hatte jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Gebäudeeinbrüche in Nigeria haben in den letzten Jahren zugenommen, oft aufgrund mangelnder Einhaltung behördlicher Kontrollen, mangelnder Baukenntnisse und minderwertiger Baumaterialien.

Im Jahr 2019 kamen beim Einsturz zweier separater Gebäude, darunter eines mit einer Schule, Dutzende Menschen ums Leben.

Ein Experte sagte damals gegenüber CNN, dass in Lagos mehr als 1.000 Gebäude einsturzgefährdet seien.