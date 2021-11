“Sie fangen an, sich wie kleine Schauspieler zu benehmen”: Toto Wolff sagt, Christian Horner sei wie ein kleiner Schauspieler in Hollywood-Pantomie

In diesem Jahr hat sich Red Bull für Mercedes während der gesamten Saison als Herausforderung erwiesen. Teammanager Toto Wolff besteht jedoch darauf, dass der angebliche Druck, unter dem er steht, falsch ist.

Red-Bull-Chef Christian Horner ist ein Rivale von Toto Wolff, solange dieser an der Spitze von Mercedes steht. Mit der Aufnahme der Netflix-Dokumentation Drive To Survive in den F1-Kader hat der britische Teamchef die Plattform mehrmals genutzt, um über die Action hinter den Kulissen und den Druck des Sports zu sprechen.

Außerhalb der Netflix-Serie spricht Horner immer mehr über die Rivalität zwischen den beiden Teams und spricht häufig darüber, wo immer sich die Gelegenheit bietet.

Kürzlich sagte der Red-Bull-Chef: „Mercedes ist zum ersten Mal seit sieben Saisons so unter Druck geraten – es wird interessant sein zu sehen, wie sie damit umgehen. Toto und ich sind keine ähnlichen Charaktere.

Sprechen Sie mit Tägliche PostWolff hat offen über seine Gedanken zu seinem Gegenüber gesprochen und die Kommentare, die er regelmäßig macht. Er erwähnte auch, wie die Netflix-Serie einige Leute zu Komikern gemacht hat.

“Was Christian sagt, dass ich den Druck spüre – nein, überhaupt nicht”, sagte der österreichische Teammanager. “Ich denke, er ist einer der Protagonisten einer Pantomime, Teil der Formel-1-Besetzung, und für mich als Stakeholder, als Teambesitzer, ist es großartig, dass er solche Geschichten erschafft.”

„Aber es spielt keine Rolle. Die Leute haben ein Mikrofon vor sich oder eine Kamera und fangen an, sich wie kleine Schauspieler zu benehmen, wie Hollywood. “

„Toll, dass sie die Lücken ausfüllen und daraus eine Pantomime machen. Es ist gut für den Sport und gut für Netflix, weil sie Menschen repräsentieren wollen, nicht nur die Uhr. Die Leute merkten, dass sie zitiert wurden, wenn sie kontroverse Dinge sagten. Es gibt ihnen Medienzeit, es gibt ihnen ein Bild in den Zeitungen. “

Toto Wolff denkt, F1 ist zurück in der Seife

Die Formel 1 war schon immer ein High Stakes, unerbittlich und überlebensgroß. Wolff stellte sicher, dass er mehr darüber erklärt, wie F1 funktioniert, um in den Gesprächen der Leute relevant zu bleiben, indem er einen Vergleich mit der Bernie Ecclestone-Ära der F1 anstellte.

Bernie Ecclestone stimmt Max Verstappen in Bezug auf “Drive to Survive” zu… und sagt, er wäre auch “ein wenig verärgert”, wenn er Dinge sehen würde, die “völlig falsch” waren.https://t.co/NEFuGBRqdo # F1 pic.twitter.com/IcZzWk7fYP – PlanetF1 (@ Planet_F1) 26. Oktober 2021

„Wir kehren in vielerlei Hinsicht zu unseren Wurzeln zurück, denn was Bernie Ecclestone damals geschaffen hat, waren Rennen und Seife. Und wenn es nicht genug Rennen gab, machte er Seife, er war immer gut für einen Titel. Also gingen wir zurück. Aber ich lasse mich da nicht hineinziehen. Ich finde es lustig, aber es berührt mich nicht.

