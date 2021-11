Microsoft Loop ist eine neue Office-App für das Zeitalter der hybriden Arbeit

Die größte Änderung an Microsofts Office-Dokumenten seit Jahrzehnten betrifft Microsoft Loop, eine Drehscheibe für eine neue Arbeitsweise in Office. Microsoft Loop ist die neue Marke für Microsofts flüssige Arbeit, kollaborative Office-Inhaltsblöcke, die unabhängig leben und kopiert, eingefügt und mit anderen geteilt werden können.

Ähnlich wie Fluid hat Microsoft Loop drei Hauptelemente: Loop-Komponenten, Loop-Seiten und Loop-Arbeitsbereiche. Loop-Komponenten sind Live-Inhalte, die in mehreren Anwendungen vorhanden, in Echtzeit aktualisiert und für jeden kostenlos verfügbar sind. Dies kann eine Liste sein, die in einem Teams-Kanal geteilt wird und auch in einer Schleifenseite bearbeitet werden kann, oder Notizen in einem Kalendereintrag, die auch in Outlook eingefügt und in Echtzeit in einer E-Mail bearbeitet werden können.

Diese Komponenten können auch im Haupt-Microsoft Loop-Hub vorhanden sein, innerhalb dessen, was Microsoft Shared Loop-Arbeitsbereiche nennt. Es ist fast wie ein Projektboard, auf dem Sie eine Liste aller Loop-Komponenten und Loop-Seiten sehen können und wer gerade daran arbeitet. Betrachten Sie es als einen modernen Datei-Explorer, in dem alles live und kollaborativ ist.

Loop-Seiten sind die einzelnen Canvases, in denen Benutzer Loop-Komponenten teilen und gemeinsam daran arbeiten können. Es ist wie eine moderne Version eines Whiteboards, aber viel leistungsfähiger, da Sie Komponenten einfügen und freigeben können, die Benutzer außerhalb von Loop erstellt haben. Es muss nicht einmal jeder Teil der gesamten Loop-Seite sein, da einzelne Komponenten in Echtzeit aus anderen Anwendungen heraus geändert werden können.

Diese kollaborativen Loop-Komponenten waren in den letzten zwei Jahren der Traum von Microsoft, und es ist klar, dass das Unternehmen die Funktionsweise von Loop angepasst hat, um den Realitäten des Pandemielebens gerecht zu werden. Ein zentraler Microsoft Loop-Hub scheint eine verbesserte Möglichkeit zu sein, diese Komponenten zu verfolgen und zu organisieren – und eine klare Antwort auf die neue Ära der hybriden Arbeit, an die sich viele Unternehmen anpassen.

Microsofts Demonstrationen von Loop-Komponenten war bisher super, aber wir müssen sie selbst erleben, um wirklich zu verstehen, ob Loop wirklich die nahtlose Erfahrung liefern kann, die Microsoft weiterhin verspricht.

Während Microsoft schon redet seit fast 18 Monaten über Loop (Fluid), es ist immer noch nicht in Office-Apps zu finden. Microsoft Loop-Komponenten werden jetzt diesen Monat in Teams, Outlook und OneNote eintreffen, und die Kern-Microsoft Loop-App wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. „Wir werden in den kommenden Monaten mehr über die Verfügbarkeit der Microsoft Loop-App mitteilen“, sagte Wangui McKelvey, General Manager von Microsoft 365.