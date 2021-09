Unbekannte Flugzeuge greifen iranische Milizen in Ostsyrien an

Ein nicht identifiziertes Flugzeug traf einen Stützpunkt der vom Iran unterstützten Milizen in der syrischen Ostprovinz Deir al-Zor nahe der irakischen Grenze, wo Teheran im vergangenen Jahr seine Militärpräsenz ausgeweitet hatte, teilten Bewohner und Militärquellen am Montag mit.

Sie sagten, die Angriffe hätten südlich der Stadt Mayadeen am Euphrat stattgefunden, der seit der Übernahme durch IS-Kämpfer vor fast vier Jahren zu einem wichtigen Stützpunkt für mehrere schiitische Milizen, hauptsächlich aus dem Irak, geworden sei.

Vom Iran unterstützte Milizionäre, die auf den Straßen patrouillierten, wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt und Krankenwagen wurden in den Wüstenrand der Stadt geeilt, nachdem mehrere Explosionen gehört worden waren, sagten zwei Anwohner.

“In Panik geratene Milizen forderten Fußgänger und Autos auf, das Stadtzentrum und die umgebenden Hauptstraßen zu räumen”, sagte der Anwohner Ahmad al Shawi gegenüber Reuters.

Milizen kontrollieren nun die überwiegend sunnitische Stammesstadt, die Teil einer wachsenden Präsenz in der Provinz Deir al Zor ist, so Anwohner und Militärquellen.

Die Luftangriffe wurden nicht sofort von syrischen Staatsmedien berichtet, die zuvor bestritten hatten, dass in weiten Teilen des Landes Tausende Kämpfer von vom Iran unterstützten Milizen stationiert waren.

Israel, alarmiert über den wachsenden regionalen Einfluss und die militärische Präsenz des Iran in Syrien , behauptet, Hunderte von Angriffen in Syrien durchgeführt zu haben, um die iranische Verankerung zu verlangsamen.

Im vergangenen Jahr konzentrierten sich die Angriffe israelischer unbemannter Flugzeuge auf die Grenzstadt Albu Kamal südöstlich von Mayadeen, die an einer strategischen Versorgungsroute für vom Iran unterstützte Milizen liegt, die regelmäßig Verstärkung aus dem Irak nach Syrien schicken.

Auch auf irakischer Seite kontrollieren vom Iran unterstützte Milizen weite Teile der Grenze.

Westliche Geheimdienstquellen sagen, Israel habe Luftangriffe auf mutmaßliche Waffentransfers und -einsätze durch vom Iran unterstützte Milizen und ihre libanesischen Hisbollah-Verbündeten, die den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützen, ausgedehnt.