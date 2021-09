Nintendo Insider neckt neue N64-Spiele für Nintendo Switch Online

Ein zuverlässiger Nintendo-Insider hat eine Handvoll neuer Nintendo 64-Titel vorgestellt, die in Zukunft zu Nintendo Switch Online kommen werden. Obwohl Nintendo selbst schon hat enthüllte die erste Welle von N64-Spielen die irgendwann im Oktober auf der Plattform eintreffen wird, hat uns dieser fragliche Insider nun eine bessere Vorstellung von den Titeln gegeben, die in den kommenden Monaten in den Dienst kommen könnten.

Laut einem Leaker namens Zippo wird Nintendo Switch Online in Zukunft eine Reihe von Spielen des Entwicklers Rare in den Dienst aufnehmen. Für diejenigen, die mit dem Nintendo 64 in seiner Blütezeit waren, war Rare eines der bemerkenswertesten Studios, das Spiele für die Konsole herstellte. Daher ist es ein Kinderspiel, zu hören, dass eine Reihe von Titeln aus dem Studio zu Nintendo Switch Online kommen könnten.

Basierend auf einem neuen Blog von Zippo sagen wir das Diddy Kong Racing und Killerinstinkt sind zwei spezifische seltene Titel, von denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie ihren Weg zu Nintendo Switch Online finden werden. Diddy Kong Racing ist ein beliebtes, seltenes Rennspiel, in dem die Hauptfigur von Donkey Kong die Hauptrolle spielte und den Spielern die Möglichkeit gab, eine Reihe von Etappen zu Lande, in der Luft oder zu Wasser zu absolvieren. Killerinstinkt ist dann ein Kampfspiel, das in den 1990er Jahren auf mehreren Plattformen erschien.Die Version des Spiels, das Rare für den Nintendo 64 entwickelt hat, war bekannt als Goldinstinkt-Killer, und war auch in Seltenes Korrekturlesen für Xbox One im Jahr 2015.

Diese beiden fraglichen Spiele müssen zwar noch für Nintendo Switch Online bestätigt werden, ein seltenes Spiel, das werde unbedingt zum service kommen ist der von Banjo-Kazooie. Während der beliebte Plattformer nicht Teil der ersten Welle von Titeln ist, die im Oktober auf Nintendo Switch Online erscheinen, hat Nintendo selbst angekündigt, dass er zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird.

Insgesamt schlägt Zippo auch vor, dass diese drei Titel nur die ersten von vielen seltenen Spielen sein werden, die schließlich von Nintendo Switch Online auf dem Nintendo 64-Vertikal erscheinen werden. Obwohl es eine Weile dauern kann, bis wir herausfinden, ob dies wahr ist, scheint es angesichts der Bedeutung von Rare als Studio mit dem N64 nur eine Frage der Zeit zu sein, bis eine Reihe der klassischen Projekte des Unternehmens verfügbar sind, um über Nintendos zu spielen Abonnement. Service.

Was halten Sie von diesen potenziellen Neuzugängen für Nintendo Switch Online?