UN fordert Wassergerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern

Die Vereinten Nationen forderten in einem Bericht, der am Freitag auf der 48. Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf vorgelegt wurde, eine gerechte Wasserverteilung zwischen Israelis und Palästinensern.

„Es wird geschätzt, dass fast 660.000 Palästinenser eingeschränkter Zugang zu Wasser , wobei 420.000 im Durchschnitt pro Kopf weniger als 50 Liter pro Tag verbrauchen, was deutlich unter den von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 100 Litern liegt “, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht wurde von der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte Michelle Bachelet und ihrem Büro verfasst. Eingeführt wurde es vom Leiter Feldoperationen und der Abteilung Technische Zusammenarbeit seines Büros, Christian Salazar Volkmann.

Er stellte fest, dass die Situation sowohl in Gaza als auch in der Zone C des Westjordanlandes besonders problematisch sei.

„Etwa 14.000 Palästinenser in etwa 180 Gemeinden in der Zone C haben keinen Wasseranschluss, sind ohne Wasserversorgungsinfrastruktur und gelten als stark von Wasserknappheit bedroht“, heißt es in dem Bericht.

Abwasserblumen im Wadi Gaza, zentraler Gazastreifen, 26. September 2021 (Bild: ABED RAHIM KHATIB / FLASH90)

Er forderte Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu verbessern.

Auch linke israelische Gruppen haben sich in letzter Zeit auf die frage nach wasser . Eine große Koalition von NGOs veranstaltete am Samstag einen Marsch in den Hügeln von Süd-Hebron, um auf das Problem aufmerksam zu machen und den Palästinensern in dieser Region Wasser in Flaschen zu bringen.

Das Thema Wasser wurde während der Diskussion zu Tagesordnungspunkt 7 angesprochen, wonach der UN-Menschenrechtsrat beauftragt ist, während jeder seiner drei jährlichen Sitzungen eine Debatte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch Israel zu führen. Es ist das einzige Land, gegen das ein solches Mandat besteht.

Israel argumentierte, dass Tagesordnungspunkt 7 eines der Beispiele für die Voreingenommenheit des UNHRC sei. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Israel forderten den Rat auf, Tagesordnungspunkt 7 erfolglos fallen zu lassen.

Mauretanien sprach sich am Freitag für diesen Punkt aus und sagte, seine Beseitigung würde die israelische „Straflosigkeit“ nur fördern.

Israel sprach sich jedoch mit den meisten westlichen Ländern gegen Tagesordnungspunkt 7 aus.

Von allen europäischen und westlichen Ländern hat sich nur Luxemburg an der Debatte zu Tagesordnungspunkt 7 beteiligt, an der nur rund 40 Länder teilnahmen.

Während der Debatte forderten Russland und China eine sofortige Wiederaufnahme des seit 2014 eingefrorenen israelisch-palästinensischen Friedensprozesses.

“Wir betonen, wie wichtig es ist, dass ein substanzieller palästinensisch-israelischer Friedensprozess mit Unterstützung des Quartetts der internationalen Vermittler eingeleitet wird, der nach wie vor der einzige international anerkannte Mechanismus zur Begleitung der Regelung im Nahen Osten ist”, sagte der russische Vertreter.

Sie stellte fest, dass Russland, das dem Quartett angehört, “bereit ist, eng mit den wichtigsten regionalen Akteuren zusammenzuarbeiten, um Kompromisslösungen zu finden”. Die anderen drei Mitglieder sind die Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen und die Europäische Union.