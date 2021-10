Koei Tecmo kündigt offiziell die Ankunft von Atelier Sophie 2 auf Switch im kommenden Februar an

Koei Tecmo und Gust haben das Rollenspiel offiziell angekündigt Atelier Sophie 2: Der Alchemist des mysteriösen Traums für den Nintendo Switch und mehrere andere Plattformen. Es wird nächstes Jahr am 25. Februar 2022 eine westliche Veröffentlichung erhalten.

Es ist derselbe Titel wie zuvor “Leck“vom Australian Classification Board letzten Monat und folgt auf Atelier Sophie: Der Alchemist des mysteriösen Buches.

Hier ist ein bisschen mehr, was Sie erwartet:

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream setzt die Geschichte der vielen Abenteuer von Sophie und Plachta fort. Nachdem sie Sophies Heimatstadt Kirchen Bell verlassen haben, entdeckt das Paar einen riesigen Baum, der mit dem identisch ist, den Plachta in einem Traum gesehen hatte, und als sie näher kommen, zieht ein mysteriöser Strudel sie ins Innere. Sophie wacht allein in einer kuriosen neuen Welt namens Erde Wiege auf, und es dauert nicht lange, bis sie von einem Alchemisten namens Plachta hört, der am Stadtrand lebt. Als Sophie in der Werkstatt ankommt, trifft sie überraschenderweise eine junge Alchemie-Enthusiastin namens Plachta, und obwohl die Alchemistin den gleichen Namen trägt wie ihre Freundin, erkennt sie Sophie nicht. Welche anderen Überraschungen erwarten Sophie auf dieser Reise? Im weiteren Verlauf des Abenteuers trifft Sophie auf den angehenden Alchemisten Ramizel Erlenmeyer, der bereit ist, ihr bei Bedarf zu helfen. Die Erzählung entfaltet sich elegant mit einem charmanten neuen visuellen Stil, der die Kunst der Mysterious-Unterserie mit den hochwertigen Grafiken und Animationen von Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy 2021 kombiniert.