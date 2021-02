UN-Bericht behauptet, Erik Prince habe das Waffenembargo gegen Libyen verletzt: Bericht

Erik Prince, ehemaliger Chef der Blackwater-Sicherheitsfirma, sandte Waffen an einen libyschen Milizführer, was gegen ein Waffenembargo der Vereinten Nationen verstieß.

Ein vertraulicher UN-Bericht, der an den Sicherheitsrat geschickt und von erhalten wurde Die New York Times zeigt, dass Prince 2019 ausländische Söldner mit Waffen wie Angriffsjets und Kanonenbooten nach Ostlibyen schickte, um Khalifa Haftar zu unterstützen, den Kommandeur, der darum kämpfte, die international anerkannte libysche Regierung zu ersetzen.

Die an der Verschwörung beteiligten Söldner sollen auch geplant haben, bestimmte libysche Kommandeure zu ermorden.

Der Bericht trägt zur Schande von Blackwater bei, das 2007 internationale Kritik hervorrief, als seine Auftragnehmer 17 Zivilisten im Irak töteten. Prince, ein ehemaliger Navy SEAL und der Bruder des ehemaligen Bildungsministers Betsy DeVos, sendet seine Ressourcen hauptsächlich nach Afrika, einschließlich vieler seiner armen, aber ressourcenreichen Länder. Er war auch einer der stärksten Unterstützer von Präsident Trump.

Prince kooperierte nicht mit den UN-Ermittlungen, aber der Vorwurf, er habe das Waffenembargo gegen Haftar verletzt, lässt ihn für mögliche Sanktionen offen.

Der Bericht beschreibt die Beteiligung von Prince am anhaltenden Kampf in Libyen. Der Krieg führt Haftar, einen ehemaligen CIA-Starken, der zum Aufständischen wurde, gegen die international unterstützte Regierung in Tripolis.

Die Regierung wurde unterstützt, nachdem der Aufstand im Arabischen Frühling, bei dem Muammar Gaddafi getötet wurde, die Nation in Gesetzlosigkeit stürzte.

Prince machte sein Angebot, Haftar zu helfen, kurz nachdem die heftige Kampagne des Rebellenführers zur Einnahme von Tripolis begonnen hatte. Trump drückte auch seine Unterstützung für Haftar Tage nach dem Treffen von Prince mit dem Kommandanten aus.

Während die Söldneroperation in Libyen nach einem Streit zwischen Haftar und den Truppen schnell zusammenbrach, blieben einige Ressourcen, darunter ein Cyberwar-Team und mehrere Angriffsjets, nachdem die Söldner gegangen waren.

Die US-Mission bei den Vereinten Nationen, die Mitglied des Sicherheitsrates ist, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von The Hill.

Prince wurde zuletzt 2012 wegen Verstoßes gegen das Völkerrecht angeklagt, als er auch beschuldigt wurde, ein Waffenembargo für die Entsendung von Waffen nach Somalia verletzt zu haben.