Gurman: Am 16. März findet kein Apple-Event statt

Apple hat nicht vor, am Dienstag, den 16. März, eine Veranstaltung auszurichten BloombergMark Gurman bestätigte heute Abend auf Twitter.



Anfang dieser Woche ein Bericht von der taiwanesischen Website Tägliche Wirtschaftsnachrichten schlugen vor, dass es am 16. März ein Ereignis geben würde, bei dem das anfängliche Gerücht von einigen anderen Orten aufgegriffen und verbreitet wurde. Tägliche Wirtschaftsnachrichten zitierte nicht überprüfte und nicht unterstützte Inhalte aus den Twitter-Konten LeaksApplePro und FrontTron, von denen keiner nachweislich spezifische Details zu Apples Plänen enthält.

Das Datum des 16. März war nichts weiter als eine Vermutung, die auf früheren Apple-Ereignissen basiert, aber es hat dennoch an Dynamik gewonnen. In einem Tweet als Antwort auf MacRumors Der Kommentar von Herausgeber Joe Rossignol zu einem möglichen Ereignis im März bestätigte, dass das Datum des 16. März nicht korrekt war.

In einem separaten Tweet sagte er, dass “der Start nicht am 16. ist”, was die Möglichkeit einer März-Veranstaltung zu einem anderen Datum offen lässt.



Apple hat Mehrere Produkte in Bearbeitung das wurde für die erste Hälfte des Jahres 2021 gemunkelt, einschließlich a iMac, Neu iPad Pro Modelle, ein Update Ipad Mini, ein neuer kostengünstiger AirPod, neu gestaltet AirPods Pro, und das AirPods 3, und wir warten immer noch auf das Debüt von AirTags.

Einige dieser Produkte könnten zwar während einer Frühjahrsveranstaltung eingeführt werden, es ist jedoch noch kein Datum für diese Veranstaltung bekannt. Apple veranstaltet in den meisten Jahren März-Events, aber das ist nicht garantiert. Vergangene Frühjahrsveranstaltungen fanden am 9. März (2015), 21. März (2016), 27. März (2018) und 25. März (2019) statt, ohne dass im März 2017 oder März 2020 Veranstaltungen stattfanden.