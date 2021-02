Mathieu Faivre gewinnt den überraschenden Riesenslalom-Weltmeistertitel

Aus Frankreich Mathieu Faivre war der Überraschungsweltmeister im Riesenslalom nach seinem Landsmann Alexis Pinturault fiel am Freitag als letzter Läufer in Cortina d’Ampezzo, Italien.

Faivre, dessen bestes Weltcup-Ergebnis seit Beginn des Jahres 2020 auf dem achten Platz liegt, gewann mit 0,63 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Luca von Aliprandini, der noch nie auf einem Weltcup-Podium stand.

österreichisch Marco SchwarzDer weltbeste Slalomfahrer gewann Bronze, nachdem er am Montag die Kombination gewonnen hatte.

Die Welten gehen am Samstag mit weiter Mikaela Shiffrin zum fünften Mal in Folge Weltmeistertitel im Slalom.

Pinturault führte nach dem ersten von zwei Läufen mit vier Zehnteln Vorsprung vor De Aliprandini und schien der erste Franzose zu sein, der seitdem einen olympischen oder Welt-GS-Titel gewann Jean-Claude Killy im Jahr 1968.

„Einige andere Ziele, um diesen Winter zu erreichen und [another] Das Rennen am Sonntag steht vor der Tür “, wurde auf Pinturaults Instagram mit einem Lob an Faivre und dem Hashtag #WhatDoesntKillYouMakeYouStronger veröffentlicht.

Pinturault, der bestplatzierte Skifahrer der Welt, gewann 2014, 2015, 2018 und 2019 Bronze im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften.

Stattdessen ist es das am wenigsten beworbene Faivre, das sich Killy anschließt. Faivre gewann auch den parallelen Riesenslalom am Dienstag, eine Veranstaltung, die nicht auf dem olympischen Programm steht.

“Ich kann es nicht glauben”, sagte Faivre. “Ich bin ein bisschen traurig für Alexis.”

Faivre wurde von der französischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang wegen eines offensichtlichen Mangels an Teamgeist entlassen. Die Entlassung erfolgte, nachdem er nicht glücklich zu sein schien, dass Pinturault bei den Spielen eine Medaille gewonnen hatte und sagte: „Ich bin hier, um nur für mich selbst zu laufen.

norwegisch Henrik kristoffersenDer GS-Weltmeister von 2019 kam nach dem 15. Platz im ersten Lauf und dem neunten Platz heraus. Ein weiterer Favorit der GS-Medaille ist die Schweiz Marco odermatt, fuhr bei seiner ersten Abfahrt Ski.

Der einsame Amerikaner auf dem Platz, 23 Radamus Flusswurde 11 .. Radamus, der Junioren-Weltmeister 2019 in GS und Super-G, nimmt an seinen ersten Weltmeisterschaften teil.

Die Vereinigten Staaten haben die Verwundeten vermisst Ted Ligety, Tommy Ford und Ryan Cochran-Siegle.

Ligety, der an diesem Tag vor sieben Jahren die olympische GS gewann, hoffte, es zu seinem letzten Karrierelauf zu machen, gab aber letzte Woche bekannt, dass eine chronische Rückenverletzung ihn zwang, mit 36 ​​Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.

