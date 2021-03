Um Saudi-Arabien mit einem “Khashoggi-Verbot” zu bestrafen, spiegelte Biden einen unter Trump entwickelten Plan wider

Während es für eine Regierung nicht ungewöhnlich war, vor allem zunächst eine Idee zu verwenden, die von den alten Weißen Häusern ins Auge gefasst worden war, sollte beachtet werden, dass Bidens Team eine Politik umsetzen würde, die unter Trump auf so hohem Niveau diskutiert worden war gegeben wie viel Der neue Präsident und sein außenpolitisches Team standen unter der Leitung der Saudis durch die Trump-Administration.

“Es ist ganz normal, dass Abteilungen und Agenturen Richtlinien einführen, die zuvor als überarbeitet angesehen wurden, wenn neue Verwaltungen eintreffen”, sagte Javed Ali, ein langjähriger nationaler Sicherheitsbeamter, der sowohl unter Trump als auch unter Präsident Barack gedient hat. Obama. “Dies ist insbesondere in den ersten Monaten einer neuen Verwaltung der Fall.”

Das Visumverbot für die 76 Saudis war mit Sanktionen gegen einen saudischen Beamten und das persönliche Schutzteam des Kronprinzen, die Rapid Intervention Force, verbunden. Aber keine direkte Bestrafung richtete sich gegen den Kronprinzen selbst, der an der Spitze des lang erwarteten nicht klassifizierten Geheimdienstberichts ausdrücklich als Zustimmung zu Khashoggis Mord genannt wurde.

Das Ziel, so argumentierte die Biden-Regierung letzte Woche, sei es, sich mit Saudi-Arabien “neu zu kalibrieren”, nicht “zu brechen”.

“Jedes Land, das es wagt, sich auf diese abscheulichen Handlungen einzulassen, sollte wissen, dass seine Beamten – und Mitglieder ihrer unmittelbaren Familienangehörigen – dieser neuen Politik unterliegen könnten”, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums in einer Erklärung. “Wir erwarten, dass dies weltweit eine abschreckende Wirkung hat.”

Die Trump-Administration war anderer Meinung und glaubte, das Visumverbot sei kontraproduktiv, sagte der hochrangige Trump-Beamte gegenüber CNN. Das Verbot wurde als “symbolisch, ineffektiv und wahrscheinlich angesehen, um Saudis in Richtung Russisch zu treiben.” [and] Chinesische Umarmung “, sagte der Beamte.

Wenn die Der Geheimdienstbericht erschien am 26. Februar Die Regierung von Biden kündigte das “Khashoggi-Verbot” und neue Sanktionen gegen das Schutzteam des Kronprinzen und einen ehemaligen hochrangigen saudischen Geheimdienstmitarbeiter, Ahmad al-Asiri, an. Aber die Strafen waren nie für MBS in Betracht gezogen selbst, nach Angaben von Verwaltungsbeamten. Es war nie eine “praktikable Option” und wäre “zu kompliziert”, sagten mehrere Regierungsbeamte, mit dem Potenzial, die militärischen Interessen der USA zu gefährden.