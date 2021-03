Die NASA veröffentlicht Audioaufnahmen der ersten Windgeräusche und Laserschläge, die auf dem Mars aufgenommen wurden

Von der NASA Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) hat zwei historische Audioaufnahmen der Oberfläche von veröffentlicht März Mittwoch.

Im ersten Audioclip, aufgenommen mit den beiden Perseverance Mars Rover MikrofoneZuhörer können den Wind hören.

In ihrer Post an SoundCloudDie NASA beschrieb den Sound als “eine Muschel hören oder eine hohlen Hand über das Ohr halten”.

Sie erhielten den Ton für das Instrument am 19. Februar, ungefähr 18 Stunden später Landung auf dem Krater Jezero des Planeten.

“Der Mast des Rovers, der das Mikrofon hielt, war immer noch auf dem Perseverance-Deck verstaut, sodass der Ton gedämpft ist”, erklärten sie.

Im zweiten ClipIn dem Audio, das am 2. März aufgenommen wurde, können die Hörer Laserstöße auf ein felsiges Ziel hören.

“Die Geräusche von 30 Stößen sind zu hören, einige etwas lauter als andere. Variationen in der Intensität der Zapping-Geräusche liefern Informationen über die physikalische Struktur der Ziele, wie z. B. ihre relative Härte oder das Vorhandensein alternder Beschichtungen. Die NASA schrieb in a Bildbeschriftung. “Das Ziel, Máaz (‘Mars’ in Navajo), war ungefähr 3,1 m entfernt.”

Beide Aufnahmen wurden mit dem Rover gemacht SuperCam, das ein Gesteinsverdampfungsinstrument ist montiert auf dem “Kopf” Der Mast des Rovers, der Wissenschaftlern bei der Suche nach Fossilien auf dem Roten Planeten helfen wird.

In dem Clip mit hörbarem Wind war der Mast, auf dem das Mikrofon ruht, immer noch verstaut und dämpfte den Klang, über den Naomi Murdoch, Forscherin am Höheren Institut für Luft- und Raumfahrt (ISAE-SUPERAO) und Planetary, bei a diskutiert hat Neue gemeinsame Konferenz mit dem Centre National D’Etudes Spatiales (CNES) und der NASA am Mittwoch.

„Erstens haben wir auf der Marsoberfläche einen sehr niedrigen Luftdruck. Es ist in der Tat 150-mal niedriger als auf Erde. Außerdem besteht die Atmosphäre aus Kohlendioxid “, erklärte Murdoch. Und diese beiden Faktoren zusammen bedeuten, dass sich Schall auf der Marsoberfläche nicht auf die gleiche Weise bewegt wie auf der Erde. “”

“Aus diesem Grund ist das SuperCam-Mikrofon besonders empfindlich. Außerdem können wir trotz der starken Dämpfung der Marsatmosphäre Geräusche aufnehmen”, sagte sie.

Der Mars 2020 Rover ist das dritte Mal, dass das Mikrofon zum Mars gesendet wurde.