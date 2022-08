Ukrainischer Politiker, der der Kollaboration mit Russland verdächtigt wird, in seinem Haus ermordet aufgefunden

Ein ukrainischer Politiker die mit der russischen Besatzungsregierung zusammenarbeiteten wurde am Wochenende ermordet in seiner Wohnung aufgefunden.

Oleksiy Kovalev, ehemaliges Mitglied von des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj politische Partei, wurde am Sonntag tot in seinem Haus in der Nähe von Cherson mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden. Das berichtete die Kyiv Post am Montag.

Auch seine Frau soll in den Hals gestochen worden sein und ersten Berichten zufolge war sie ihren Verletzungen erlegen.

Kovalev wurde neben einer auf seinen Namen registrierten Schrotflinte gefunden.

Kovalev war seit Juli in der russischen Besatzungsregierung in Cherson als stellvertretender Leiter der Besatzungsregierung tätig.

Gegen Kovalev wurde wegen Hochverrats ermittelt. Twitter/@maxseddon

Die Ukrainska Pravda berichtete im Juni, dass Kovalev an einem Treffen zwischen örtlichen Bauern und russischen Beamten teilgenommen habe.

Die Zeitung berichtete, Kovalev habe die russischen Bemühungen unterstützt, die Provinz Cherson zu annektieren.

„Die Menschen sind mit der Erkenntnis gegangen, dass Russland uns hört und versteht“, sagte er laut Ukrainska Pravda über das Treffen im Juni.

„Neben Agrarfragen wurde auch der Status der Region Cherson diskutiert – ich wiederhole, dass Russland ewig ist und eine möglichst enge Integration mit Russland bereits im Gange ist“, sagte er.

Das Treffen führte zu Berichten, dass gegen Kovalev, der bereits im Mai aus Selenskyjs Partei Diener des Volkes ausgeschlossen worden war, wegen Hochverrats ermittelt wird.

Kovalev entkam später in diesem Monat nur knapp einem Attentat, als der ukrainische Militärgeheimdienst sagte, er habe das Auto des ehemaligen Beamten in die Luft gesprengt.

„Ich kann bestätigen, dass einige Maßnahmen ergriffen wurden“, sagte Kyrylo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, damals in einem Fernsehinterview. „Das Auto ist definitiv explodiert.“

Nach dem Fund von Kovalevs Leiche am Sonntag, a ukrainisch Ein in der Region tätiger Journalist sagte, die Besatzungsregierung gehe hart gegen die Ukrainer in Cherson vor.

„Nach der Liquidierung des Kherson-Kollaborateurs Oleksiy Kovalev in der Stadt Gola Prystan, wo der Verräter gestern erschossen wurde, begannen die Besatzer mit intensiven Durchsuchungen und Dokumentenprüfungen“, sagte Andrei Tsaplienko auf Telegram. „Seien Sie vorsichtig, Ukrainer.“