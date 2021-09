Österreich kennt Yusuf Demir-Manie nach Barcelona-Wechsel

Er gab bereits sein Debüt in der ersten Mannschaft für das von Ronald Koeman und der österreichische Nationalmannschaftschef Franco Foda gaben zu, dass er von der Entwicklung des Teenagers erstaunt war.

„Yusuf Demir hat uns alle überrascht. Niemand in Österreich hat erwartet, dass er in diesem Jahr ein Spieler der ersten Mannschaft von Barcelona wird, “laut Berichten von” Sportwelt.

„Seit wir wussten, dass er Teil der ersten Mannschaft von Barcelona sein würde, begann in Österreich ein großer Wahnsinn.

“Heute ist er das größte Versprechen im österreichischen Fußball, daran besteht kein Zweifel.”

Demir gab Anfang 2021 sein A-Nationalspieler-Debüt bei Foda, als sie im März das WM-Qualifikationsspiel 2022 gegen die Färöer gewannen.

Foda rief ihn diesen Monat erneut für seinen dreifachen Kopfball an, wobei seine Mannschaft am 1. September in Moldawien mit 2:0 gewann.

Demir wurde spät im Spiel in der heutigen 4:2-Playoff-Niederlage gegen Israel verpflichtet.