Der Ursprung der 30.000 Jahre alten Venus von Willendorf

1908 entdeckten Ausgräber an einer archäologischen Ausgrabungsstätte in der Nähe von Wien a kleine Steinfigur eine Frau darstellen. Die Statue war etwa zehn Zentimeter groß und rötlich bemalt. Das Grabungsteam reinigte es und entfernte dabei versehentlich die rote Farbe.

Wissenschaftler nennen die Statue „Venus von Willendorf“. Die Venus zeigt eine gesichtslose Frau mit nach unten geneigtem Kopf. Auf ihrem Kopf stellen gezackte Linien einen Hut oder möglicherweise Zöpfe oder Locken dar. Sie hat große Brüste, einen dicken Bauch mit einem angeborenen Nabel und dicke Schenkel, ohne Füße.

Die Statue verwirrt Gelehrte seit über einem Jahrhundert. Aber jetzt haben sie vielleicht eine Frage beantwortet: Woher stammt die Statue?

Keine Venus

Die Venus von Willendorf ist ein wenig irreführend, da sie Tausende von Jahren geschnitzt wurde, bevor die alten Römer die Venus, die Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Schönheit, feierten. Die Venus von Willendorf wurde vor über 30.000 Jahren geschnitzt, zu früh, um mit der römischen Göttin in Verbindung gebracht zu werden.

Die Venus stammte auch nicht aus Willendorf, dem österreichischen Dorf, in dem sie schließlich entdeckt wurde. Die Statue wurde aus Kalkstein gehauen, einem Sedimentgestein, das in der Region nicht zu finden ist. Seit mehr als einem Jahrhundert seit der Entdeckung der Statue haben Gelehrte über ihre Bedeutung und ihren Ursprung diskutiert.

Eine Studie aus dem Jahr 2022 in Wissenschaftliche Berichte Die Studie verwendete 3D-Technologie, um die Statue zu scannen und ins Innere zu sehen. Die Forscher entdeckten, dass die Statue aus oolithischem Kalkstein bestand. Anschließend konnten sie die inneren Strukturen der Statue analysieren und mit Gesteinsproben aus anderen Teilen Europas vergleichen.

Vor dieser Studie hatten Forscher lange überlegt, dass das Rohmaterial für die Skulptur aus der heutigen Ukraine oder der Tschechischen Republik stammen könnte. Aber beim Vergleich der Venusstatue mit Proben aus diesen Regionen sahen die Autoren Ähnlichkeiten mit ukrainischem Material, aber nicht mit tschechischem.

Die signifikantesten Ähnlichkeiten zeigten sich bei den Proben aus Norditalien, und die Autoren der Studie glauben, dass das Rohmaterial, das zur Skulptur der Venus verwendet wurde, aus dem Süden der Alpen stammte. Das bedeutet, dass die Statue entweder im heutigen modernen Italien geschnitzt und dann nach Norden transportiert wurde, oder das Rohmaterial wurde bewegt und später in Österreich geschnitzt.

Eine solche Bewegung gibt Forschern eine bessere Vorstellung vom Leben der Gravettien-Völker, die während der Eiszeit in Europa lebten.

Eiskönigin

Die Venus von Willendorf war eine von vielen Statuen, die während der Eiszeit hergestellt wurden und eine dicke, nackte Frau darstellten. Die Gravettiendie damals in Europa lebten, Jäger und Sammler waren und sich schließlich über den gesamten europäischen Kontinent ausbreiteten.

Historiker haben lange angenommen, dass die Gravettien homogen waren, obwohl sie sich von Südeuropa bis Mitteleuropa erstreckten.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 in Wissenschaftliche Berichte unterstützte die Idee, die die Gravettiner hatten eine gemeinsame Kultur. Das Team verwendete 3D-Technologie, um die Schädel zu scannen und zu analysieren. Sie fanden nur geringe Abweichungen, was mit anderen Studien übereinstimmte, in denen festgestellt wurde, dass Gravettien eine ähnliche biologische Zusammensetzung aufweisen.

Einige Gelehrte glauben, dass die Gravettien aus Mitteleuropa stammten und dann ihren Weg auf die iberischen und italienischen Halbinseln fanden. Sie bewegten sich nicht schnell und bewegten sich wahrscheinlich nur durchschnittlich einen Kilometer pro Jahr. Während der langsamen Migration sind sie möglicherweise keinem anderen begegnet, und Forscher glauben, dass Europa zu dieser Zeit eine kleine Hominidenpopulation hatte.

Archäologen lernen immer mehr über die Menschen, die in dieser Zeit lebten, und sie haben Beweise dafür gefunden, dass die Gravettien eine symbolische Kultur teilten. Es wurde angenommen, dass Bestattungspraktiken, Felsmalereien und Fundstücke in ganz Europa aus dieser Zeit stammen symbolische Qualitäten teilen, obwohl moderne Gelehrte die Bedeutung nicht verstanden haben. Diese wiederkehrenden Symbole deuten jedoch darauf hin, dass die Gravettien ein Netzwerk unterhielten, das den Austausch von Ideen und Technologien ermöglichte.

Und für die Venus von Willendorf wurden mehr als 200 ähnliche Statuen ausgegraben. Das Material ist unterschiedlich und obwohl die meisten aus Kalkstein gefertigt wurden, wurden einige aus Elfenbein geschnitzt. Die Venus von Willendorf war einzigartig da es aus oolithischem Kalkstein bestand, was Forscher bei anderen weiblichen Statuen aus dieser Zeit nicht gesehen haben.

Geheimnisvolle Bedeutung

Es ist schwierig, die Werte der Menschen zu kennen, die vor 30.000 Jahren lebten, und was ihre Symbole bedeuteten. In Anbetracht der Menge an Venusartefakten, die auf dem gesamten europäischen Kontinent gefunden wurden, ist es offensichtlich, dass die Statue unter den Gravettien eine gemeinsame Bedeutung hatte.

Einige Gelehrte glauben, dass Statuen der Venus im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit. Die Venus hatte große Brüste und konnte als schwangere oder stillende Frau wahrgenommen werden. Andere betrachteten Statuen der Venus als erotisch. Die Gravettien lebten während der Eiszeit, als das Klima unwirtlich war und überschüssiges Körperfett nicht üblich war und daher geschätzt wurde. Die Venus mit ihren fleischigen Pobacken und dem üppigen Bauch wäre der unerreichbare Körperstandard für Frauen der damaligen Zeit gewesen.

In einem Artikel von 2011 in dem Archäologische Überprüfung, Die Autoren bieten eine andere Lektüre an. Sie hielten die Venus für einen reiferen Körper, möglicherweise den einer Frau mittleren Alters. Der Körper war gut genährt und zeigte Anzeichen vergangener Schwangerschaften. Für die Gravettiner hätte dies als Errungenschaft angesehen werden können, und die Statue hätte ein Symbol für Hoffnung, Überleben und Langlebigkeit sein können.

Andere Gelehrte argumentieren, dass wir die Bedeutung der Statue nicht nur nie vollständig kennen werden, sondern dass unsere Interpretationen es immer sein werden von unseren eigenen Vorurteilen verwirrt zu sein. Es ist einfach zu schwer, in die Vergangenheit zu reisen und nicht unserem modernen Weltbild zu folgen.