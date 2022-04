UHR: Kann irgendjemand Poilievre aufhalten?

Er war ein kaltherziger Mörder. Tatsächlich liebte er es zu töten. Hochgeschätzt.

Aber er genoss es, zuerst seine Opfer zu foltern, auf eine Weise, die ich nicht beschreiben kann. Wage es nicht zu beschreiben.

Und es brauchte nicht viel, um ihn zu verärgern … im Fitnessstudio das Falsche zu sagen, und du könntest in schlechter Verfassung enden, Junge.

Spreche ich von einem fernen und gefährlichen Land? Brooklyn? Detroit? Philadelphia-Creme? Chicago?

Nein, meine Damen und Herren, ich rede vom guten alten Wildrosenland.

Irgendwann würde er verstehen, was mit ihm geschah – er würde grausam erschossen werden.

Wie Clint in sagte unvergeben, wir alle haben es vor. Aber dieser Mann hat es verstanden, mehr als die meisten anderen.

Ich weiß bis heute nicht, wer die Arbeit gemacht hat.

Als 40-jähriger Journalist trifft man schließlich auf alle möglichen Leute. Sogar diejenigen, die ein Bein in unserer Welt und ein Bein in einer anderen Welt haben.

Sie hören Geschichten. Sie hoffen, dass sie nicht wahr sind. Sie befürchten, dass sie es sind.

Lassen Sie mich unverblümt sein – es gibt eine dunkle Seite der Menschheit, eine sehr dunkle Seite. Sie sehen es jeden Tag in den Abendnachrichten.

Die meisten haben mit Banden zu tun, und manchmal brechen die Leute zusammen. Eines ist sicher, die Regierung kann nicht verhindern, dass illegale Waffen in das Land gelangen.

Es wäre, als würde man versuchen, die Ernte in British Columbia einzustellen. Es wird nicht ankommen.

BC-Gras wird weiterhin wie gewohnt fließen. Und niemand, der in Ottawa Schauspiel lehrte und lustige Socken trägt, als Surfer und Weltführer vorführt, kann nichts dagegen tun.

Aber ich will meine Zeit nicht damit verschwenden, über diesen Idioten zu reden.

Ich spreche vom Bösen. Real, bodenständig, in Ihrem Gesicht das Böse, das in unserer eigenen Provinz existiert. Ein Übel, dem Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit nicht stellen müssen.

Vor Jahren wurde ein guter Freund von mir von einem Haufen Idioten ausgeraubt.

Sie lebten in derselben Nachbarschaft, sodass die Polizei sie fast sofort identifizieren und festnehmen konnte.

Es war die Dumm-und-Dümmer-Bande. Fall abgeschlossen.

Aber es gab eine Sache, die ich nie vergessen werde.

Als Polizisten das Haus der Opfer durchsuchten, weinte ein kleines Mädchen. Sie stahlen sogar 20 Dollar, die sie für ein neues Paar Laufschuhe gespart hatte.

Niemand sagte ein Wort. Aber ein paar Minuten später sagte ein Polizist: „Hey, ich habe es gefunden. Ich habe deine zwanzig gefunden. Es war unter deinem Bett.

Er reichte es dem kleinen Mädchen, das immer noch Tränen in den Augen hatte.

Sicher, er hat es nicht gefunden. Er nahm es aus seiner Brieftasche und warf es auf den Boden.

Wenn ich jetzt darüber nachdenke, erstickt es mich immer noch.

Es sind Männer, die dienen und beschützen, und das sollten wir niemals vergessen.

OK, hier sind wir also, Cowtown, circa 2022 – ich hätte nie gedacht, dass ich so lange leben würde, aber der Herr will mich offensichtlich noch ein bisschen mehr quälen.

Es scheint, dass die Väter der Stadt und sogar einige der besten Cops wegen eines Patches ausflippen. Ein verdammt verleumdeter Fleck, verdammt noch mal.

Ein schwarz-blauer Fleck der kanadischen Flagge, der die enge Verbindung zwischen den Polizisten im Einsatz und den erlittenen Verlusten symbolisiert.

In manchen Kreisen haben einige Schwachköpfe es als „Symbol des Hasses“ angenommen, und die CPS-Hierarchie will „freiwillige Zustimmung“, um es zu entfernen.

Eine Linke, die von sozialen Netzwerken angetrieben wird Politik Ideologie, die uns aus der Ferne erstickt, meine Damen und Herren.

Nun, ehrlich gesagt ist es mir egal, ob irgendjemand sonst auf dem Planeten diesen Patch übernommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir egal. Und warum zum Teufel sollte ich?

Ich weiß, wofür unsere Cops stehen, ich weiß, was sie tun. Warum in Gottes Namen sollte ich oder irgendjemand sonst mit einem halben Verstand daran zweifeln?

Gehen wir zurück zu meinem psychotischen Mörder am Anfang dieses Stücks …

Meine Freunde, das einzige, was – die einzige Sacheder immer zwischen Ihnen und diesem kaltherzigen Mörder stand, war eine Gruppe von Männern und Frauen namens CPS, die … bereit sind, täglich ihr Leben zu riskieren, um Sie vor Schaden zu bewahren.

Etwas, was die erwachten Väter dieser Stadt nie getan haben und nie tun werden.

Sie sind zu sehr damit beschäftigt, Geld für riesige Projekte auszugeben, die wir nicht brauchen, und ihre fetten Gehaltsschecks von der Stadt Calgary zu kassieren. Es gibt keinen guten im ganzen Haufen, und sie werden von einem völlig inkompetenten Bürgermeister geführt.

Die Botschaft von oben ist klar: Tu was ich sage und frag nicht warum.

Laut Medienberichten und zu ihrer Ehre sagte die Calgary Police Association, dass ihre Mitglieder sich nicht daran halten würden.

Tatsächlich wurde der Gewerkschaft vorgeworfen, „unzählige“ Patches verteilt zu haben.

Ich kann nur sagen „Bravo!“

Trage weiter diesen verdammten Patch und kämpfe weiter. Bringen Sie es vor den verdammten Obersten Gerichtshof, wenn es sein muss. Aber gib nicht auf. Niemals aufgeben.

Wir müssen uns nur die Ukraine ansehen, um zu sehen, was ein Tyrann tut. Genug jetzt! Stoppen Sie den Wahnsinn.

Lassen Sie mich wiederholen – es ist ein Patch. Das ist nicht der Hügel zum Sterben!

Und jetzt ist nicht die Zeit, den Jungs in Blau den Rücken zu kehren. Männer und Frauen, die einer höheren Sache dienen und an einen höheren Standard gebunden sind.

Sei einfach verdammt froh, dass sie rund um die Uhr da sind.

