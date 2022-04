Erstaunliche Dinge, die Sie mit Bitcoin kaufen können!

Der Hauptzweck von Bitcoin war es, als Standard für alltägliche Transaktionen zu dienen. Es ist die Sache, die es möglich macht, alles von Bitcoin zu kaufen. Sie können eine Tasse Tee für das große luxuriöse Auto alles mit Hilfe Ihrer Bitcoin-Investition kaufen. Die Liste der Dinge, die Sie mit bitcoin erreichen können, ist ziemlich umfangreich. Es ist alles wegen der wachsenden Anpassungsfähigkeit dieser Krypto. Überprüfen wo kann man safemoon kaufen?

Jetzt können Sie bitcoin überall auf der Welt für jeden Zweck verwenden. Sie müssen wissen, dass die einfache Art und Weise, mit der Sie etwas von bitcoin kaufen können, ist durch die Verwendung der bitcoin Debitkarte. Die Zahl der Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, steigt von Tag zu Tag, und auch, obwohl es viele Dinge gibt, die Sie mit Bitcoin kaufen können.

Juwelen!

Zahlreiche gute Luxushersteller akzeptieren jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel. Es wird Sie freuen zu erfahren, dass große Online-Luxushändler wie BitDials Rolex, Patek und andere hochwertige Luxusuhren anbieten, die Sie mit Bitcoin kaufen können. Das Beste daran ist, dass Franck Muller, ein Entwickler von Luxusuhren, eine Uhr mit wertvollen Legierungen wie Gold und Diamanten entwickelt hat. Sie enthält auch den QR-Code aus dem Entstehungsblock von Bitcoin. Darüber hinaus arbeiten verschiedene andere Juweliere jetzt mit anderen Zahlungsabwicklern zusammen, um Bitcoin-Zahlungen in ihren Geschäften zu akzeptieren.

Versicherung!

Die Versicherungsbranche hat Bitcoin schon seit längerer Zeit ins Herz geschlossen. Es wird Sie überraschen, dass Bitcoin-Investoren jetzt ihre Versicherungen mit ihren digitalen Münzen kaufen können. Im April 2021 gab der Schweizer Versicherer AXA bekannt, dass er begonnen hat, Bitcoin als Zahlungsmittel für alle seine Versicherungen außer Lebensversicherungen zu akzeptieren. Eine andere Versicherungsgesellschaft, Premier Shield Insurance, akzeptiert Bitcoin als Prämie für ihre Versicherungen. Wenn Sie eine Person sind, die Bitcoin hat und nach dem besten Weg sucht, es auszugeben, dann gibt es nichts Wichtigeres als eine Versicherung für sich selbst zu kaufen.

Autos!

Verschiedene Autohändler akzeptieren bereits die Bitcoin-Zahlung. Die Liste der Händler, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, wird von Tag zu Tag länger, und sie umfasst auch die Luxusautohändler, die Lamborghinis verkaufen. Für die Menschen, die Bitcoin besitzen und ihre Münzen für etwas Wertvolles ausgeben wollen, ist der Kauf eines Autos mit Bitcoin wahrscheinlich die beste Option.

Planen Sie eine Reise!

Sie werden erstaunt sein, wenn Sie erfahren, dass Sie eine ganze Reise mit Ihren Bitcoins planen können. Ja, das ist wahr. Heute gibt es viele Fluggesellschaften, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Sie können also Ihre Flugtickets mit Bitcoin buchen, und es wird eine lohnende Erfahrung für Sie sein. Da die Bitcoin-Transaktion sofort erfolgt, gibt es keine Verzögerung bei der Bearbeitung der Transaktion.

Außerdem können Sie Ihr Hotelzimmer auch mit Ihren wertvollen Münzen buchen. Das Beste ist, dass, wenn Sie in ein anderes Land gehen, müssen Sie nicht Ihre Währung zu tauschen, weil bitcoin ist die universelle Währung weltweit akzeptiert. Selbst wenn Sie das Fiat-Geld für einen bestimmten Zweck benötigen, können Sie auf den nahegelegenen Bitcoin-Geldautomaten zugreifen und Ihre Bitcoin in physischem Bargeld konzertieren, und so einfach ist das. Die Planung einer Tour mit bitcoin wird Ihnen eine andere Ebene der Erfahrung, und Sie werden zufrieden sein.

Einkaufen!

Einkaufen ist das Hobby von vielen Menschen. Wir gehen immer gerne einkaufen, und mit Bitcoin für die Zahlung Ihrer Rechnungen ist alles, was Sie brauchen, um Komfort und Bequemlichkeit zu bekommen. Sie werden froh sein zu hören, dass es zahlreiche Online-Plattformen gibt, die Bitcoin akzeptieren, und Sie können jede Ware und Dienstleistung von diesen Seiten im Austausch für Bitcoin kaufen. Es ist ein einfacher Prozess, weil die Zahlung von bitcoin schneller ist, und Sie werden nie einen Verkauf verpassen. Darüber hinaus bieten einige Geschäfte auch erhebliche Rabatte, wenn Sie Bitcoin verwenden. Wenn Sie diese Geschenkkarten und zusätzliche Rabatte erhalten möchten, sollten Sie nicht vergessen, Ihre Coins beim nächsten Einkauf einzusetzen. Bitcoin ist die Kryptowährung, bei der deutlich weniger Transaktionskosten anfallen, so dass sie im Vergleich zu anderen eine kostengünstige Art der Zahlung darstellt.