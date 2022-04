Russland startet „Schlacht um Donbass“ an der Ostfront, sagt die Ukraine

Russische Streitkräfte greifen entlang des größten Teils der östlichen Frontlinie an

Selenskyj sagt, dass die ukrainischen Streitkräfte weiter kämpfen werden

US-Präsident Biden will mit Verbündeten über Hilfe für die Ukraine sprechen

LVIV/KIEW, 19. April (Reuters) – Russische Streitkräfte starteten ihre geplante Offensive in der Ostukraine und versuchten am frühen Dienstag, die Verteidigung entlang fast der gesamten Frontlinie zu durchbrechen, was ukrainische Beamte als die zweite Phase des Krieges bezeichneten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Russland habe die „Schlacht um Donbass“ im Osten begonnen und ein „sehr großer Teil der gesamten russischen Armee konzentriere sich jetzt auf diese Offensive“.

„Egal wie viele russische Soldaten sie dorthin schicken, wir werden kämpfen. Wir werden uns verteidigen“, sagte er am Montag in einer Videoansprache.

Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak versicherte den Ukrainern, dass ihre Streitkräfte die Offensive in „der zweiten Phase des Krieges“ abwehren könnten.

„Glauben Sie an unsere Armee, sie ist sehr stark“, sagte er.

Zu den jüngsten Kämpfen gab es vom russischen Verteidigungsministerium keinen unmittelbaren Kommentar. Der Gouverneur der russischen Provinz Belgorod sagte, ukrainische Truppen hätten ein Grenzdorf angegriffen und einen Bewohner verletzt. Weiterlesen

Ukrainische Medien berichteten über eine Reihe von zum Teil mächtigen Explosionen entlang der Frontlinie in der Region Donezk, mit Granatenbeschuss in Marinka, Slawjansk und Kramatorsk.

Explosionen waren auch in Charkiw im Nordosten, Mykolajiw im Süden und Zaporizhzhia im Südosten zu hören, während Luftangriffssirenen auch in wichtigen Zentren nahe der Frontlinie losgingen, sagten Beamte und Medien.

Reuters konnte die Informationen nicht sofort überprüfen.

Der hochrangige ukrainische Sicherheitsbeamte Oleksiy Danilov sagte, russische Streitkräfte hätten versucht, die ukrainische Verteidigung „entlang fast der gesamten Frontlinie der Regionen Donezk, Luhansk und Charkiw“ zu durchbrechen.

Von ukrainischen Streitkräften im Norden zurückgedrängt, konzentrierte Russland seine Bodenoffensive in den beiden östlichen Provinzen, die als Donbass bekannt sind, neu, während es Langstreckenangriffe auf andere Ziele, einschließlich der Hauptstadt Kiew, startete.

Der Donbass stand im Zentrum der russischen Kampagne zur Destabilisierung der Ukraine, die 2014 begann, als der Kreml Stellvertreter einsetzte, um zwei separatistische „Volksrepubliken“ im ehemaligen Sowjetstaat zu gründen. Es ist auch die Heimat eines Großteils des industriellen Reichtums der Ukraine, einschließlich Kohle und Stahl.

Der ukrainische Generalstab sagte, die russischen Streitkräfte strebten an, die volle Kontrolle über die Regionen Donezk, Luhansk und Cherson zu erlangen und gleichzeitig die Raketenangriffe in der Westukraine zu verstärken.

Eine Frau zieht einen Rollstuhl, während sie einen verletzten Mann während des Ukraine-Russland-Konflikts in der südlichen Hafenstadt Mariupol, Ukraine, am 18. April 2022 eine Straße entlang trägt. REUTERS/Alexander Ermoschenko Weiterlesen

BIDEN, UM EINEN ANRUF MIT VERBÜNDETEN ZU VERANSTALTEN

Westliche Länder und die Ukraine beschuldigen den russischen Präsidenten Wladimir Putin der unprovozierten Aggression, und das Weiße Haus sagte, US-Präsident Joe Biden werde am Dienstag einen Anruf mit Verbündeten abhalten, um die Krise zu erörtern, einschließlich der Frage, wie die russische Rechenschaftspflicht koordiniert werden kann. Weiterlesen

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, sein Dialog mit Putin sei nach der Entdeckung von Massakern in der Ukraine ins Stocken geraten. Weiterlesen

Die Vereinten Nationen teilten am Montag mit, dass die Zahl der zivilen Kriegsopfer seit Beginn der Invasion am 24. Februar 2.000 überschritten und am 17. April um Mitternacht 2.072 erreicht habe.

Etwa 4 Millionen Ukrainer sind aus dem Land geflohen.

Russland bestreitet, Zivilisten im Rahmen einer Spezialoperation anzugreifen, die darauf abzielt, die Ukraine zu entmilitarisieren und gefährliche Nationalisten auszurotten. Er weist zurück, was die Ukraine als Beweis für Gräueltaten ansieht, und sagt, die Ukraine habe sie inszeniert, um die Friedensgespräche zu untergraben.

‚HÖLLE AUF ERDEN‘

Russland versucht, die südöstliche Hafenstadt Mariupol, die seit Wochen belagert wird, vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen und wäre ein strategischer Hauptgewinn, der das von prorussischen Separatisten im Osten gehaltene Territorium mit der von Moskau annektierten Region der Krim verbindet 2014 und befreite die belagernden Truppen.

Videoaufnahmen zeigten Block um Wohnblock in verkohlten Ruinen. Bewohner des Bezirks Primorskyi, geschockt von den Granaten, kochten über offenem Feuer vor ihren beschädigten Häusern.

„Um ehrlich zu sein, geht es uns nicht gut“, sagte eine Bewohnerin namens Olga gegenüber Reuters. „Nach den Luftangriffen habe ich psychische Probleme, das ist sicher. Ich habe wirklich Angst. Wenn ich ein Flugzeug höre, renne ich weg.“

Der Stadtrat sagte, mindestens 1.000 Zivilisten versteckten sich immer noch in Notunterkünften unter dem riesigen Azovstal-Stahlwerk, das unzählige Gebäude, Hochöfen und Eisenbahnschienen enthält. Weiterlesen

Major Serhiy Volyna, Kommandeur der 36. ukrainischen Marinebrigade, die noch immer in Mariupol kämpft, bat Papst Franziskus in einem Brief um Hilfe.

„So sieht die Hölle auf Erden aus … Es ist Zeit (für) Hilfe, nicht nur durch Gebete auf Twitter gepostet.

