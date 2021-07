Überschwemmungen in Deutschland legen die Messlatte für extreme Wetterereignisse höher

BERLIN – Tage bevor raues Wasser über Westdeutschland hinwegfegte, gab eine europäische Wetterbehörde eine “extreme” Hochwasserwarnung heraus, nachdem detaillierte Modelle zeigten, dass Stürme drohten, Flüsse in die Höhe zu treiben. Pegel, die ein deutscher Meteorologe am Freitag sagte, seien seit 500 oder sogar 1.000 nicht mehr gesehen worden Jahre.

Diese Vorhersagen erwiesen sich am Freitag mit mehr als 100 Toten und 1.300 Vermissten als verheerend genau, als Hubschrauberrettungsteams innerhalb von Minuten Anwohner schnappten, die in manchmal überfluteten Dörfern gestrandet waren, und Fragen zu Fehlern des in Deutschland entwickelten Hochwasserwarnsystems aufwarfen.

Viele Gebiete, sagten Opfer und Beamte, wurden überrascht, als sich normalerweise ruhige Bäche und Bäche in Wildbäche verwandelten, die Autos, Häuser und Brücken und alles, was ihnen in den Weg kam, hinwegfegten.