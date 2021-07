Ein Update darüber, wer Mario mit verbundenen Augen speedruns

Die Sommerausgabe von Spiele schnell fertig, eine Live-Übertragung Nächstenliebe Marathon- oder Schnellläufer Versuche, neue Rekorde für das Brechen von Spielen viel zu schnell aufzustellen, indem zwei Spieler Kindheitserinnerungen daran zerstören, auf Nintendo anständig genug zu sein Super Marios Bros. und Super Mario 64 mit verbundenen Augen.

Dies ist ein Trick, der für diejenigen von uns, die bereits verblüfft von der Art von Spielern sind, die in die Mario-Spiele stürzen können, die uns seit Jahren dauern, unmöglich erscheinen mag. in wenigen Protokoll, aber die Teilmenge der Speedrunner mit verbundenen Augen existiert mach sowas eine zeitlang.

die meisten bemerkenswertes aktuelles Beispiel i ein Streamer, der durch Crescendo geht, der es geschafft hat, das Original zu schlagen Super Mario Bros. in 11 Minuten und 55 Sekunden beim Tragen einer Schlafmaske. Ein Video der Leistung zeigt seine Methode, die darin besteht, die Echoortung mit Hilfe eines Feuerballs (als eine Art Schläger ) und kennen die Ebenen innen und außen.

Der zweite große Speedrun mit verbundenen Augen kam von einem Typen, der an Bubzia vorbeikam, der aufreißt Super Mario 64 als ob seine Eltern gleich merken würden, dass Blockbuster eine Woche zu spät kommt. Wie er sich das Spiel leisten konnte, das nur von richtig gewürdigt werden kann 1,56 Millionen US-Dollar ausgeben auf einer versiegelten Kopie, nicht wahr. Aber nachdem eine Version davon läuft, er präsentiert, was er tut, hält sich die Augen zu, und vervollständigt das klassische Nintendo 64-Finish in nur einer Stunde und fünfzig Minuten. Wenn der Controller klickt und „ya-hoo! Maniacs hallen im Stream wider, ein Kommentator erklärt genau, wie ein Rennen mit verbundenen Augen vollzogen wird.

Dies ist zwar eine beeindruckende Leistung, aber es schürt wirklich den Stolz, den der Rest von uns bekommt, wenn er es nur unter die Top 5 geschafft hat. Ruf der Pflicht Spiel. Dann schießen uns die Profis über eine Karte, während sie gleichzeitig Aufnahmen von sich selbst zeigen, die einen Kopfstand halten oder mit Messern jonglieren.

