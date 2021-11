Überschwemmungen in British Columbia sind wegen des Klimawandels schlimmer

Auch menschliche Eingriffe in die Geographie machten die Sache noch schlimmer. Ein Großteil des fruchtbaren Ackerlandes in der Nähe von Abbotsford wurde vor 100 Jahren durch die Entwässerung des Sumas-Sees geschaffen, ein Prozess, der indigene Völker zwang, in andere Länder umzusiedeln. Da Pumpen und Deiche einen Teil des Wassers zurückhielten, konnte der See durch den Sturm der letzten Woche nach einem Jahrhundert seine Rechte wiedererlangen.

Als der Regen fiel und die Straßen gesperrt wurden, nahmen die in Panik geratenen Käufer die frühen Tage der Pandemie wieder auf und leerten mehrere Lebensmittelgeschäfte, insbesondere in der Gegend von Vancouver.

Der Wiederaufbau verlorener Brücken, Straßen und Eisenbahnen könnte Monate dauern. Greg Wilson, Direktor für Regierungsbeziehungen in British Columbia beim Retail Council of Canada, sagte jedoch, dass eine weit verbreitete Knappheit in der Provinz unwahrscheinlich sei. Frische Produkte können immer noch über den Freeway von Seattle ankommen, die Route, auf der sie Vancouver normalerweise zu dieser Jahreszeit beliefern.