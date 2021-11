Nachrichtenagentur Emirates – VAE stärken globale Partnerschaften, um Herausforderungen in Chancen zu verwandeln: Staatsminister für Künstliche Intelligenz

DUBAI, 21. November 2021 (WAM) – Omar bin Sultan Al Olama, Staatsminister für künstliche Intelligenz, digitale Wirtschaft und Telearbeitsanwendungen, hat erklärt, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate bestrebt ist, ihre globalen Partnerschaften mit verschiedenen Ländern zu stärken, um Herausforderungen in Chancen umzuwandeln die den Entwicklungsprozess unterstützen und eine bessere Zukunft aufbauen, wie von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident, Premierminister und Herrscher von Dubai, geleitet.

Dies sagte er bei einem Treffen mit der österreichischen Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck in Dubai. Al Olama führte Dr. Schramböck auch zu einem Besuch der Emirates Towers in Dubai. Die österreichische Ministerin informierte sich während des Rundgangs über die Erfahrungen der Dubai Future Laboratories, Dubai Future Accelerators, Area 2071 und des Office of Artificial Intelligence.

Dr. Schramböck wurde auch über Best Practices, Techniken und Anwendungen von Zukunftstechnologien informiert, die getestet und für den Einsatz in zukünftigen wichtigen Industrien erprobt werden.

Der Minister der VAE lobte die partnerschaftliche Beziehung zwischen den VAE und Österreich und das große Potenzial, diese insbesondere in den Bereichen moderne Technologie, Digitalisierung und nachhaltige Lösungen weiterzuentwickeln.

Die beiden Minister diskutierten Möglichkeiten, die Zusammenarbeit, den Austausch von Fachwissen und erfolgreichen Erfahrungen in den Bereichen moderner Technologie und künstlicher Intelligenz zu fördern und die gemeinsame Arbeit zu verbessern, um die Lösungen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz bei der Entwicklung zukünftiger Arbeitsmechanismen zu nutzen.

Der österreichische Minister informierte sich über die wichtigsten digitalen Lösungen, Technologien und Erfahrungen, die in den „Dubai Future Laboratories“ getestet wurden, sowie über die Erfahrungen der „Area 2071“, die einen Inkubator nationaler Initiativen zur Erreichung der Ziele der Vereinigten Arabischen Emirate darstellt. Hundertjahrfeier 2071.