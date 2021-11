Der Spieler erkundet die neue Caldera-Karte von Warzone über die Kamera des Betrachters

EIN Die Avantgarde der Ruf der Pflicht der Spieler hat entdeckt, was eine Low-Poly-Version des nächsten zu sein scheint Kriegsgebiet Karte, Caldera, dank eines Viewer-Kamerafehlers.

Beim Spielen der Shipment-Version von Call of Duty Vanguard benutzte @JGODYT die Betrachterkamera, um die Kartengrenzen zu verlassen und durch den scheinbar letzten Ort von Warzone zu schweben.

Dies ist zwar eindeutig eine nicht gerenderte Annäherung an die Karte, aber die große Menge an Landmasse, die hier entworfen wurde, zeigt, dass dies viel mehr ist als nur das Ankleiden für das Reexpeditionsthema.

Es wurde auch behauptet, dass Influencer nächste Woche vor einem neuen Trailer Aufnahmen der Karte abspielen und aufnehmen könnten, was darauf hindeutet, dass das neue Update vorbei ist.

Im Jahr 2019 erlitt die ursprüngliche Karte von Warzone, Verdansk, das gleiche Schicksal Fehler in der Viewer-Kamera in den Jahren 2019 Call of Duty Modern Warfare.

Als exklusiv von VGC im Juni enthüllt, die nächste Karte wird im Pazifik eingestellt. Raven Software hat es bestätigt im September und sagte, dass es völlig originale Schauplätze bieten und neue Engine-Technologie mit Vanguard teilen wird, die von einer aktualisierten Version der Modern Warfare-Engine angetrieben wird.

Die Karte, die am 8. Dezember für Call of Duty Vanguard-Spieler und am 9. Dezember für alle anderen erscheinen soll, wurde bereits dank eines Werbeplakats enthüllt, das mehrere Sehenswürdigkeiten zeigte.

Die Karte scheint zu bestätigen, dass die Caldera-Ära von Warzone „Operation Alpha“ genannt wird und am 16. Mai 1941 stattfindet.