Enthüllt: Max Verstappens nachdenkliches Geschenk an Umweltschützer Sebastian Vettel

Vor dem entscheidenden Saisonfinale in Abu Dhabi gab es früh Feierlichkeiten für die F1-Fahrer, als sie ihre geheimen Geschenke vom Weihnachtsmann erhielten. In einem kürzlich von F1 geposteten Video gab es viele freche und nachdenkliche Werbegeschenke für unsere Lieblingsfahrer, um die Feierlichkeiten noch lustiger zu machen. Max Verstappen hat Sebastian Vettel, einen ehemaligen viermaligen Champion und ehemaligen Red-Bull-Star, für Secret Santa geholt.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Der Niederländer bereitete sich damals auf das Saisonfinale in Abu Dhabi vor. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, seine kreativen Pferde laufen zu lassen, um sich für ein passendes Geschenk für den Deutschen zu entscheiden.

Formel 1 F1 – Grand Prix von Türkei – Istanbul Park, Istanbul, Türkei – Sebastian Vettel von Ferrari und Max Verstappen von Red Bull in Aktion während REUTERS / Clive Mason

Max Verstappen hatte ein perfektes Geschenk für Vettel

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Der Red-Bull-Star brachte ein lustiges, aber gesundes Geschenk für den Aston Martin-Fahrer ein. Er dachte an ein Geschenk, das eng mit Vettel verwandt war, und die Fans bestätigen seine Wahl sicherlich.

Verstappen schenkte ihm einen „Müllsammler“ und einen „Bienenhotelschrank“. Seb konnte sich ein freches Lachen nicht verkneifen, denn auch er schätzte die nachdenkliche Geste. Er vermutete zuerst, dass es sich um Mick Schumacher oder George Russell handelte. Er war jedoch schockiert, als er erfuhr, dass es von Max Verstappen war.

„Oh wirklich! Ich weiß nicht, wie viel er damit zu tun hatte, um ehrlich zu sein. Aber danke, Max. Ich hoffe, du gewinnst die Meisterschaft.“ bemerkt Deutsch. Es ist kein Geheimnis, dass Max Verstappen an diesem Wochenende tatsächlich die Meisterschaft gewonnen hat.

WERBUNG READ FC Bayern München: Bundesliga-Star rückt näher? Traumtor am Samstag bestätigt Superform Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Sebastian Vettel ist kein aktiver Mann in den sozialen Medien, aber er versucht sicherlich, auf dem Platz etwas zu ändern. Vor kurzem organisierte er in Saudi-Arabien ein Go-Kart-Rennen für Frauen, die den Sport ausüben möchten. Fans können ihn oft im Fahrerlager sehen, wie er Müll aufsammelt und in den Müll wirft.

Mehr als einmal wurde er am Ende des Grand-Prix-Wochenendes als Helfer der Reinigungscrew gesehen. Verstappen hat dies bei der Wahl des Müllsammlers sicherlich berücksichtigt. Im Vorfeld des GP von Österreich 2021 arbeitete Vettel an einem Projekt, um in der Nähe des Red Bull Rings ein Refugium für Bienen und andere Insekten zu schaffen. Das war definitiv die Idee hinter dem zweiten Giveaway.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Es war nicht das einzige geheime Geschenk, das Fans liebten. Auch Fernando Alonso, Esteban Ocon und andere hatten einige gesunde Ideen für Weihnachtsgeschenke für ihre Mitfahrer. Sieh sie dir im F1-YouTube-Video an.

TAUCHE MEHR TIEF