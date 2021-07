Twitter sieht mehr Forderungen der Regierung, Inhalte von Journalisten zu entfernen: Bericht

Twitter berichtete, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 laut Social Media die Zahl der rechtlichen Anfragen von Regierungen an Journalisten oder Nachrichtenagenturen gestiegen ist, Inhalte zu entfernen. Transparenzbericht Mittwoch veröffentlicht.

Das Social-Media-Unternehmen stellte fest, dass 199 Konten von verifizierten Nachrichtenseiten und Journalisten auf der ganzen Welt „361 rechtlichen Aufforderungen“ von Regierungen und Einzelpersonen unterliegen, Inhalte zu entfernen oder zu entfernen. Twitter stellte in seinem Bericht fest, dass es seit dem ersten Halbjahr 2020 einen Anstieg von 26 % darstellt.

Die Länder mit den meisten Ersuchen um Entfernung von Inhalten sind Indien (128 Ersuchen), die Türkei (108 Ersuchen), Pakistan (52 Ersuchen) und Russland (28 Ersuchen).

Twitter berichtete, dass fünf Tweets von verifizierten Medien- und Reporterkonten zurückgehalten wurden: vier aus Brasilien und einer aus Frankreich.

„Twitter hat rechtliche Einwände gegen Gerichtsbeschlüsse in der Türkei eingereicht, an denen Journalisten oder verifizierte Nachrichtenagenturen beteiligt sind, und argumentiert, dass die Urteile gegen den Schutz der türkischen Pressefreiheit verstoßen. Keiner dieser Einwände war in diesem Berichtszeitraum erfolgreich“, heißt es in dem Bericht.

Insgesamt gab Twitter an, 38.524 rechtliche Anfragen zur Entfernung von Inhalten erhalten zu haben.

„Obwohl die Zahl der eingegangenen rechtlichen Ersuchen um 9 % zurückgegangen ist, zielten diese Ersuchen darauf ab, die größte Anzahl von Konten zu löschen, die in einem Berichtszeitraum seit der Veröffentlichung unseres ersten Transparenzberichts im Jahr 2012 erfasst wurden“, heißt es in dem Bericht. In 29 Prozent der Fälle wurden einige oder alle gemeldeten Inhalte entfernt.

Die Berichte kommen, da Regierungen weiterhin den Zugang zu Social-Media-Plattformen einschränken oder Inhalte überprüfen, die möglicherweise in Social-Media-Apps online bleiben.

Gemäß Reuters, Kuba und Nigeria haben bereits beschlossen, den Zugang zu verschiedenen Social-Media-Plattformen einzuschränken. Anfang dieser Woche hat Kuba damit begonnen, den Zugriff auf bestimmte Messaging-Apps, darunter Telegram und Facebook, einzuschränken. Darüber hinaus hat Nigeria im vergangenen Monat Twitter verboten, berichtete Reuters.