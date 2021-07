Sam’s Club testet einen neuen digitalen Dienst

Sind Sie ein Sam’s Club-Kunde wie ich? Das war richtig heute angekündigt (Ich sah weiter CNBC) dass der Warehouse Club etwas Neues testet, und ich freue mich … Ich hoffe, es hält. Ich gebe dir einen Tipp, du musst das schwere Zeug vielleicht nicht mehr alleine durchs Haus schleppen. Yay.

Sam’s Club will am Puls der Zeit bleiben, indem er sich immer mehr an der digitalen Welt orientiert. Ich bin fertig. Es ist Zeit.

Der neue Dienst heißt Scannen und versenden. Hier ist, wie es funktioniert. Es ist App-basiert. Sie können Ihr Geschäft auf Ihrem Telefon auswählen (ich gehe zum Standort Langhorne, PA, wie viele von Ihnen seit der Schließung des Standorts Princeton im letzten Jahr sicher waren), sehen Sie sich die Produkte an, wählen Sie Artikel aus, die Sie anpassen können im Kofferraum Ihres Autos und andere, die Sie direkt vor Ihre Haustür liefern lassen können. Gut, nicht wahr?

Ein Großteil des Charmes von Sam’s Club besteht darin, dass Sie in großen Mengen kaufen können, aber große Mengen können sperrig und schwer zu transportieren sein. Der Versand zu mir nach Hause wäre eine tolle Alternative.

Sam’s Club CEO Kath McLay sagte in der Artikel dass ihr Ziel darin besteht, das Sam’s Club-Erlebnis für alle seine Kunden zu verbessern. „Wir wollen gute Artikel haben. Wir wollen disruptive Preise haben. Und wir möchten sicherstellen, dass wir unseren Mitgliedern Komfort bieten. Was wir durch die Pandemie wirklich gelernt haben, ist, dass wir dieser Strategie treu bleiben müssen. “

Scan and Ship wird nur an wenigen Standorten getestet (nicht bei unserem lokalen Club). Die Teststandorte befinden sich in Kalifornien; McKinney, Texas; und Dallas.

Für weitere Informationen klicken Sie Hier.

Schauen Sie sich das meistverkaufte Album des Jahres an, in dem Sie die High School abgeschlossen haben Erinnerst du dich an das beste Album des Jahres, in dem du die High School abgeschlossen hast? Stapler Analyse Plakat Daten, um genau das zu bestimmen, indem man sich die meistverkauften Alben jedes Jahres seit 1956 ansieht. Verkaufsdaten wurden erst 1992 aufgenommen, als Nielsens SoundScan begann, computergestützte Zahlen zu sammeln. In chronologischer Reihenfolge von 1956 bis 2020 präsentieren wir Ihnen das meistverkaufte Album des Jahres Ihres Abiturs.