Twin Falls Sheriff’s Office sucht entlaufenen Teenager

Das Sheriff-Büro von Twin Falls teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass sie nach einem flüchtigen Minderjährigen suchen.

Die junge Frau heißt Julianna Lynn England und ist 14 Jahre alt. Sie ist 5 Fuß 4 Zoll groß und hat schulterlanges braunes Haar. Sie wiegt etwa 140 Pfund und wurde zuletzt mit einem roten Halfter, braunem Flanell, einer grauen Jogginghose und einem rot-weißen Rucksack gesehen.

Andere Erkennungsmerkmale sind gepiercte Ohren und Henna-Tattoos an ihren Händen. Das Büro des Sheriffs von Twin Falls bittet jeden, der Informationen über den vermissten Minderjährigen hat, das Büro des Sheriffs von Twin Falls County über SIRCOMM unter 208 – 735 – 1911 zu kontaktieren.

Da sie erst 14 Jahre alt ist, weiß ich nicht, wie weit sie gehen könnte, aber ich hoffe wirklich, dass wir es nicht herausfinden müssen. Es heißt nicht, dass sie glauben, dass sie in Gefahr ist, also ist das gut so. Höchstwahrscheinlich versteckt sie sich bei Freunden. Hier würde ich hingehen, wenn ich 14 wäre und von zu Hause weg wollte.

Ich kann mir nur vorstellen, wie viel Angst ihre Familie hat, nicht zu wissen, wo sie ist. Wenn Sie Informationen über ihren Aufenthaltsort kennen, wenden Sie sich bitte über SIRCOMM an das Sheriff-Büro von Twin Falls County.

Das Sheriff-Büro von Twin Falls berichtete, dass sie am Montag, den 18. Oktober um 11 Uhr weggelaufen sei.

