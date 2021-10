Netflix veröffentlicht Trailer zu “You vs. Wild: Out Cold” (TV News Gathering)

tNetflix hat einen Trailer zu Bear Grylls’ „You vs. Wild: Out Cold“ veröffentlicht, das am 14. September Premiere hatte.

Der interaktive Film, der nach einem Flugzeugabsturz spielt, fordert die Zuschauer auf, Grylls dabei zu helfen, seinen Freund zu finden und der Gefahr zu entkommen. Während der Überlebensexperte durch riesige Felswände, eiskalte dunkle Tunnel und gruselige wilde Kreaturen navigiert, helfen ihm die Zuschauer zu Hause in Sicherheit, indem sie Entscheidungen auf ihrer Fernbedienung treffen.

Grylls, Delbert Shoopman von The Natural Studios, Rob Buchta, Chris Grant, Drew Buckley, Liz Schulze, Ben Silverman und Howard Owens von Propagate Content sind die ausführenden Produzenten, während Ben Simms Regie führt.

Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Auch in der heutigen TV-Nachrichtenzusammenfassung:

TERMIN

Warner Bros. und Telepictures haben angekündigt, dass die 8. Staffel der Talkshow “The Real” am 20. September ausgestrahlt wird. Darüber hinaus wurde Tenia L. Watson zur ausführenden Produzentin und Showrunnerin und David Goldman als Co-Executive Producer ernannt. Nach den Remote-Dreharbeiten von Staffel 7 werden die Moderatoren Garcelle Beauvais, Adrienne Houghton, Loni Love und Jeannie Mai Jenkins für Staffel 8 persönlich ins Studio zurückkehren. Die Show, die eine weibliche Perspektive auf aktuelle Themen betont, wird auf Fox Television ausgestrahlt und national syndiziert.

Play-PerView hat sein September-Lineup angekündigt, beginnend mit “Playdate: A Playing House Reunion”, das vom 31. August bis 14. September auf Abruf ausgestrahlt wird. Das besondere Ereignis mit Lennon Parham, Jessica St. Clair, Brad Morris, Lindsay Sloane, Zach Woods, Sandy Martin, Brianne Howey und Marissa Jaret Winokur in den Hauptrollen bietet eine Lesung der Lieblingsfolge der Fans der ersten Staffel „Bosephus and the Catfish“. von einem Q&A unter der Leitung von Jesse David Fox. On-Demand-Streaming vom 18. bis 22. September ist „The Medievalists“ von Bill Corbett unter der Regie von Casey Stangl, der einem einst angesehenen Geschichtswissenschaftler folgt, der sich am Set einer nerdigen TV-Serie offenbart, die von seinem Werk adaptiert wurde. Paget Brewster spielt neben Jason Ritter, Rhea Seehorn und James Urbaniak. „The House in Scarsdale: A Memoir for the Stage“ von Dan O’Brien unter der Regie von Christian Parker wird vom 29. September bis 3. Oktober auf Abruf ausgestrahlt. Die Serie mit Alex Draper folgt O’Briens Untersuchung des Unglücks seiner eigenen Familie, nachdem er es vor Jahren abgebrochen hatte.

Paramount Plus hat angekündigt, dass die kommende schwarze Komödie “Guilty Party” am 14. Oktober in zwei Folgen ausgestrahlt wird. Die erste Staffel mit 10 Folgen handelt von Beth Burgess (Kate Beckinsale), einer Journalistin, die versucht, ihre Karriere zu retten, indem sie der Geschichte einer jungen Mutter folgt. Tony Plimpton (Jules Latimer), der wegen des Mordes an ihrem Mann im Gefängnis sitzt, obwohl sie behauptet, unschuldig zu sein. Auf der Rechnung stehen auch Geoff Stults, Laurie Davidson, Andre Hyland, Tiya Sircar und Alanna Uback. Rebecca Addelman ist neben Beckinsale Designerin und Executive Producer; Regisseur Trent O’Donnell; Jimmy Miller und Sam Hansen von Mosaic; und Joe Farrell, Jim Ziegler und Mike Farah von Funny Or Die. Becca Kinskey und Whitney Hodack sind ausführende Koproduzenten. CBS Studios produziert in Zusammenarbeit mit Funny Or Die und Mosaic. Siehe einige erste Bilder unten.

ERSTER BLICK

Paramount Plus hat die Hauptsequenz und die ersten Bilder der Schurken der kommenden Zeichentrickserie “Star Trek: Prodigy” enthüllt, der ersten “Star Trek”-Serie für Kinder. „Star Trek: Prodigy“ erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Außerirdischer, die zusammenarbeiten, um das von ihnen requirierte Schiff zu finden und auf der Suche nach einer besseren Zukunft durch die Galaxie zu navigieren. Die Titelmusik stammt von Michael Giacchino, der auch die Musik für die drei jüngsten Spielfilme “Star Trek” komponiert hat. Nami Melumad markiert die Serie. Eye Animation Productions von CBS und Nickelodeon Animation Studio produzieren. Alex Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry und Trevor Roth sind neben den Co-Showrunnern Kevin und Dan Hageman ausführende Produzenten. Ben Hibon führt Regie, führt die Produktion mit aus und fungiert als Creative Manager. Aaron Baiers ist auch Co-Executive der Produktion. Siehe die Titelsequenz und die ersten Bilder unten.

PBS hat einen Trailer zur zweiten Staffel von “All Creatures Great and Small” veröffentlicht, die im Winter 2022 als Teil von Masterpiece, der von WGBH Boston produzierten PBS-Anthologie-Drama-Fernsehserie, Premiere feiert. Die Serie ist eine Verfilmung von James Herriots Romanen, die vor Ort in den Yorkshire Dales gedreht wurden, nach den Abenteuern eines Trios von Tierärzten im Jahr 1937. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

GIESSEREI

Starz hat bekannt gegeben, dass LeToya Luckett, Omar Dorsey, Krystal Joy Brown und Paulina Singer in Staffel 2 von “Power Book III: Raising Kanan” in wiederkehrenden Rollen besetzt sind. In dieser Prequel-Serie zum ursprünglichen „Power“-Franchise spielt Luckett die Mutter von Jukebox und die Ex von Marvin, Kenia; Dorsey wird den Geschäftsmann Cartier „Duns“ Fareed spielen; Brown wird Marvins Therapeutin Renée Timmons spielen; und Singer wird die aufstrebende Sängerin Zisa spielen. Sascha Penn ist Schöpfer und Showrunner. Ausführende Produzenten sind Penn; Kevin Fox; Curtis Jackson alias “50 Cent” im Auftrag von G-Unit Film and Television; Courtney A. Kemp, Chris Selak, Shana Stein und Bart Wenrich für das Ende der Episode; und Mark Canton für Atmosphere Entertainment MM. Lionsgate Television produziert.

Paramount Plus hat bekannt gegeben, dass James Jordan für “Mayor of Kingstown” gecastet wurde, das am 14. November Premiere feiert. Er wird Ed Simmons spielen, einen Wärter im Gefängnis von Kingstown. Jordan schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Jeremy Renner, Dianne Wiest, Hugh Dillion, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Pha’rez Lass und Kyle Chandler an. “Bürgermeister von Kingstown” folgt der Familie McLusky, Machtmaklern in Kingstown, Michigan, die vom Gefängnisgeschäft profitieren. Die Serie wird von den Mitschöpfern Taylor Sheridan und Hugh Dillon sowie von Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari und Michael Friedman produziert. MTV Entertainment Studios, Sheridan’s Bosque Ranch Productions und 101 Studios produzieren. Sehen Sie sich unten einen Trailer an.

ERNEUERUNG

Disney Channel hat bekannt gegeben, dass “The Ghost and Molly McGee” vor seiner Serienpremiere am 1. Oktober um 21:35 Uhr um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Serie ist eine animierte Komödie über Kumpels, die Molly (Ashly Burch) und ihrem Geisterfreund Scratch (Snyder) folgen, die darauf abzielen, Freude bzw. Elend zu verbreiten. Gaststar Kelsey Grammer, Natasha Rothwell, Greta Gerwig, Yvette Nicole Brown und Jane Lynch. „The Ghost and Molly McGee“ wurde von Bill Motz und Bob Roth erstellt, die zusammen mit Steve Lotner produzieren.

RAHMEN

Emerson Coleman, Programmdirektor von Hearst, der an der Einführung mehrerer gefeierter Public-Affairs-Programme mitgewirkt hat, darunter die nationalen Shows “Matter of Fact With Soledad O’Brien” und “The Remarkable Journey”, wird im Juli als Senior Vice President of Programming bei Hearst Television in den Ruhestand treten nächsten Sommer. Coleman ist seit 2018 als Senior Vice President tätig und seit 1990 im Unternehmen, nachdem er 1999 als Vice President of Programming begonnen hatte. Er betrat Neuland in einem Konsortium, das unter anderem Programme von John Walsh und Jane Pauley auf den Weg brachte. Er war auch Teil eines Green-Light-Komitees bei Mark Burnetts One Three Media, einem Joint Venture mit Hearst, mit Shows wie “Survivor”, “The Voice” und “Shark Tank”.

INITIATIVEN

Die Television Academy hat eine neue Peergroup für Wissenschaft und Technologie angekündigt, die Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technologen eine Mitgliederbasis bieten wird, um das Geschichtenerzählen voranzutreiben. Die Peer-Group tritt am 1. Januar in Kraft, die Wahl der Peer-Group-Governors findet im Dezember statt. Die Peer Group wird Fortschritte bei Software und Hardware für visuelle und akustische Klarheit sowie Verbreitungsmethoden und -ansätze umfassen, die das Engagement und die Beteiligung des Zuschauers und seines Fernsehprogramms unterstützen. Die Akademie hat Emmys für herausragende Ingenieurleistungen an Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen verliehen, die zur Verbesserung bestehender Methoden der Fernsehproduktion, Aufnahme, Übertragung oder des Empfangs beigetragen haben.

SPÄT NACHTS

Lizzo und Billie Piper werden in “The Late Late Show with James Corden” auftreten.