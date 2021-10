Der tschechische Gesetzgeber könnte dem Krankenhauspräsidenten die Befugnisse entziehen, um die Sackgasse zu überwinden

Es sei “sehr unwahrscheinlich”, dass Zeman in den kommenden Wochen wieder arbeiten werde, sagte der tschechische Senatspräsident Milos Vystrcil am Montag.

Der Präsident wurde vor mehr als einer Woche auf die Intensivstation eingeliefert, nachdem er dramatische Wahl Eine Mehrheit der Wähler lehnte den populistischen Ministerpräsidenten des Landes Andrej Babiš ab. In einer sehr knappen Abstimmung unterstützten die meisten Wähler zwei Oppositionskoalitionen, die nun über genügend Sitze im Parlament verfügen, um eine Regierung zu bilden.

Eine der wichtigsten verfassungsrechtlichen Aufgaben des Präsidenten besteht darin, den nächsten Premierminister für die Regierungsbildung auszuwählen.

Vystrcil sagte, er werde am Dienstagmorgen Gespräche mit politischen Führern darüber aufnehmen, “wann und wie” Artikel 66 der tschechischen Verfassung aktiviert werden soll, eine Bestimmung, die es dem Präsidenten ermöglicht, seine Befugnisse zu entziehen, wenn beide Kammern des Parlaments beschließen, dass das Staatsoberhaupt kann seine Funktionen aus schwerwiegenden Gründen nicht ausüben.

Der Senatssprecher sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, er habe ein Update aus dem Krankenhaus erhalten und Zeman sei “derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, berufliche Aufgaben wahrzunehmen”.

“Nach Angaben des Krankenhauses wird die Langzeitprognose aufgrund der Art der Erkrankung als äußerst unsicher eingeschätzt und daher die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Tätigkeit in den kommenden Wochen als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt”, sagte er und fügte hinzu: “Leider Es gibt keine andere Möglichkeit, als zu bedenken, dass wir darüber diskutieren müssen, wann und wie Artikel 66 der Verfassung aktiviert werden kann.”

Der 77-jährige Zeman litt in den letzten Jahren an verschiedenen gesundheitlichen Problemen, sein Arzt Miroslav Zavoral sagte jedoch nur, er leide an “Komplikationen aufgrund der Krankheiten, gegen die er behandelt wurde”.

Zeman wurde nur einen Tag ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem die Wähler am 9. Oktober offenbar die regierende ANO-Partei von Babiš abgelehnt hatten.

Die ANO-Partei von Babiš wurde nach Angaben des tschechischen Statistikamts von den beiden Oppositionskoalitionen, die versuchten, sie zu stürzen, nur knapp überholt.

Die Mitte-Rechts-Allianz Spolu (Ensemble) gewann mit 27,79 % der Stimmen die meisten Stimmen, gefolgt von der ANO-Partei von Babiš mit 27,12 % und der zentristischen PirStan-Koalition mit 15,62 %.

Die beiden Oppositionskoalitionen haben angekündigt, gemeinsam die nächste Regierung zu bilden. Das neue Parlament wird am 8. November seinen Sitz einnehmen.