TV-Reporter von Auto angefahren, während er live berichtete, dann endet die Übertragung – Deadline

Während ihrer letzten Arbeitswoche hat die Journalistin Tori Yorgey wurde live im Fernsehen von einem Auto angefahren.

das WSAZ-TV Reporter drehte einen Live-Spot von der ausgesprochen unspektakulären Szene eines Wasserleitungsbruchs in Dunbar, West Virginia als ein Auto von rechts aus dem Rahmen kam und sie blendete.

Es hätte ein schrecklicher Moment werden können, aber Yorgey war unverletzt und ließ sich nicht beirren. Während die Kamera ebenfalls niedergeschlagen wurde, funktionierte sie weiter und Yorgey berichtete weiter.

„Oh mein Gott! Ich wurde gerade von einem Auto angefahren, aber mir geht es gut“, sagte sie zu Moderator Tim Irr im Studio. „Ich wurde gerade von einem Auto angefahren, aber mir geht es gut, Tim.“

Ein schockierter Irr antwortet: „Nun, das ist eine Premiere für dich im Fernsehen, Tori.“

Yorgey antwortet mit sonniger Stimme: „Das ist Live-TV für Sie. Es ist perfekt.

„Ich bin im College auch tatsächlich von einem Auto angefahren worden. Einfach so! Ich bin so froh, dass es okay ist“, fährt sie fort. Als sie die Kamera aufnimmt, versichert sie Irr: „Wir werden das schaffen, Tim.“

Wow, dieser Reporter wird von einem Auto angefahren und springt zurück, um den Live-Shooting zu beenden! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc – Lee K. Howard (@HowardWKYT) 20. Januar 2022

Genau in diesem Moment ist eine Frau, die die Fahrerin des Autos zu sein scheint, aus dem Off zu hören, die anscheinend den Reporter beobachtet. Auch Yorgey beruhigt sie.

„Madam, Sie sind so nett und es geht Ihnen gut. Alles ist gut.“

Yorgey holt dann Luft, lächelt und sagt: „Weißt du, es ist meine letzte Woche im Job und [or course] es würde passieren.

Laut einem Post auf seiner Facebook-Seite und a aktuelles Profil, Die 25-jährige Yorgey ist bei WTAE-TV in Pittsburgh in den Lokalnachrichten der Großstadt zu sehen, und sie tut dies jetzt als Social-Media-Star mit einer ganzen Menge Live-Nachrichten, die sie ihrer Rolle hinzufügen kann.