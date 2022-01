Fast Radius eröffnet einen neuen Campus für Fertigungstechnologie in Chicago

Fast Radius Inc.. gab bekannt, dass sein neuester Campus für Fertigungstechnologie auf Goose Island eröffnet wird, der eine Mikrofabrik und ein Softwarezentrum umfasst und neue Möglichkeiten für Fertigungs- und Technologiejobs in Chicago bietet.

Sie haben sich entschieden, ihre neue Fabrik in der Nähe des MxD zu platzieren – dem Hauptsitz des US-Instituts für digitale Fertigung und Designinnovation auf Goose Island, mit dem Fast Radius seit fast fünf Jahren zusammenarbeitet, um die amerikanische Fertigungsindustrie zu stärken.

Im Jahr 2018 würdigte das Weltwirtschaftsforum die erste Microfactory von Fast Radius in Chicago als eine der neun besten Fabriken weltweit, die Technologien der Vierten Industriellen Revolution in großem Maßstab implementiert, einschließlich Design, Fertigung und Fulfillment.

Die neue Einrichtung repliziert das preisgekrönte Betriebsmodell der Mikrofabrik und wird neue Möglichkeiten für Fertigungs- und Technologiejobs in Chicago bieten.

Sie wird CNC-Bearbeitung und industrielle additive Fertigung anbieten, wie z. B. Carbon Digital Light Synthesis und HP Multi Jet Fusion-Technologie, und die Mikrofabrik wird Komponententeile für Unternehmen aus verschiedenen Branchen herstellen, darunter Automobile, Elektrofahrzeuge, Medizin- und Gesundheitsgeräte sowie Konsumgüter.

Der Campus wird auch Platz für die Softwareentwicklung, die Entwicklung von Fertigungstechnologien, ein Kundenerlebniszentrum und allgemeine Büros bieten, wobei der Standort die Fertigungstechnologien, Softwarefähigkeiten und Kapazitäten von Fast Radius erweitert, die über die Cloud-Fertigungsplattform verfügbar sind.

Die Plattform integriert eine Suite von Softwareprodukten und ein Netzwerk hochmoderner Fabriken, wobei die Software und Dienstleistungen des Unternehmens Kunden dabei unterstützen, Komponententeile zu entwerfen, sie für die Produktion zu optimieren, sie bei Bedarf herzustellen und Transparenz zu schaffen Produktion und Lieferkette.

Alle Mikrofabriken von Fast Radius und das Lieferantennetzwerk des Unternehmens sind mit der Cloud Manufacturing Platform verbunden, die es Kunden ermöglicht, an Teiledesigns zusammenzuarbeiten und Informationen in Echtzeit zu sammeln, die es ihnen dann ermöglichen, Teile herzustellen und zu liefern, wann und wo sie wollen, was die Nachhaltigkeit erhöht ihrer Arbeit und das Entfernen verschwenderischer Schritte.

Ihr Microfactory-Netzwerk – einschließlich eines in der UPS Worldport Facility in Louisville, Kentucky – hat weltweit über 2.000 Kunden bedient, darunter große Ketten wie Rawlinge, Aptiv und Satair nutzen bereits ihr Netzwerk für kostengünstige Produktion und Teile in Industriequalität.

Lou Rassey, Mitbegründer und CEO von Fast Radius, sagte: „Der Bedarf an innovativen und nachhaltigen Fertigungs- und Lieferkettenlösungen steigt ständig, und unser Campus auf Goose Island soll dazu beitragen, diesen Bedarf zu decken.

„Wir sind stolz darauf, Teil davon zu sein, wie die Welt und Chicago neue Dinge möglich machen und dazu beitragen, dass die Stadt ein globales Zentrum und ein führendes Unternehmen in Technologie und fortschrittlicher Fertigung wird.“

