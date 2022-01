Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich einer Korruptionsuntersuchung stellen

„Zwischen den Jahren 2016 bis mindestens 2018 wurden aus Haushaltsmitteln des Bundesministeriums der Finanzen ausschließlich parteipolitisch motivierte und teilweise manipulierte Umfragen finanziert, die von einem Meinungsforschungsinstitut im Interesse einer politischen Partei und ihres Spitzenfunktionärs durchgeführt wurden . “, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ergebnisse der Umfrage seien später in Medien der Mediengruppe Österreich veröffentlicht worden, „ohne als Werbung deklariert zu werden“, so die Staatsanwaltschaft. Als Gegenleistung für diese positive Berichterstattung in den Medien sagten die Staatsanwälte, sie vermuteten, dass „Zahlungen an das Medienkonglomerat geleistet wurden“.