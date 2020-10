Türkei: Lira fällt nach den Drohungen von Recep Tayyip Erdoğan gegen Frankreich auf Rekordtief

Nicht nur seit dieser Boykottdrohung wurden ausländische Waren für die Menschen in der EU verfügbar Truthahn immer teurer. Die Währung des Landes verliert seit neun Wochen dramatisch an Wert. Dies ist der am längsten anhaltende Rückgang seit 1999. Im Laufe des Jahres 2020 verlor die Lira im Handel mit dem Dollar rund 35 Prozent ihres Wertes.

Zwölf Prozent Inflation

Vor kurzem hatten sich die Beziehungen der Türkei zu wichtigen Handelspartnern in der Europäischen Union zugespitzt, nachdem Erdoğan es seinem französischen Amtskollegen gesagt hatte Emmanuel Macron hatte angegriffen. Erdoğan warf Macron in einen Streit Mohammed Karikaturen Islamophobie zuvor nannte der französische Präsident einen Krankheitsfall – und forderte einen Boykott französischer Waren. Mehrere arabische Länder hatten bereits am Sonntag gegen die Cartoons boykottiert Frankreich initiiert. Händler in Jordanien, Kuwait und Katar nahmen französische Waren aus ihren Läden.