Beatrice Egli: Schocknachrichten! Schlager Star mit einer emotionalen Botschaft – “Es zerreißt mein Herz”

Beatrice Egli spricht ihre Fans mit einem emotionalen Video an: Die Absage der Tour traf die Sängerin selbst hart. (Bildschirmfoto)

Schockbotschaft für die Fans von Hitstar Beatrice Egli. Der Sänger sendet eine emotionale Videobotschaft und erklärt, wie es weitergeht.

Luzern – Beatrice Egli sichtbar aufgenommen, schaut auf ihr Smartphone und kündigt ihren Fans eine schwere Nachricht an. Jetzt hat es Sänger*, wie so viele vor ihr, traf sich auch. Sie muss ihre sein geplante Auftritte verschieben. Das erneute Aufflammen der Coronavirus*-Pandemie macht große Erscheinungen unmöglich.

Die Schweizer wollten nächstes Jahr für starten ganz besondere Highlights sich kümmern. EIN Best-Of-Tour war geplant. “Wir alle hofften, dass die Dinge anders werden würden, aber mit schwerem Herzen mussten wir die Entscheidung treffen einen Teil der Best-of-Tour von 2021 auf den Herbst zu verschieben“, Erklärt Egli bei Instagram *, “Ihre Sicherheit und Gesundheit stehen natürlich an erster Stelle, auch wenn wir alle es kaum erwarten können, endlich wieder zusammen Musik zu machen. “”

Beatrice Egli: Best Of Tour 2020 wegen Corona verschoben – “Es zerreißt mein Herz”

Es gibt mindestens eine kleine gute Nachricht für die Fans, alle schon Tickets für die Shows gekauft bleiben gültig. Und Beatrice Egli verspricht: “Verschoben wird nicht storniert!„Sie veröffentlicht die neuen Daten direkt.

Wie sehr hat der ehemalige DSDS dies gewonnen Ablehnung ist sehr wichtig, verrät sie in ihrer Instagram-Geschichte *. Hier wird sie wieder geleitet direkt an ihre Fans und Anhänger. „Leider muss ich auch meine Tour verschieben“, beschwert sie sich.Das bricht mir das Herz, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse es. Ich vermisse es, mit euch zu feiern.„

Coronavirus: Beatrice Egli wurde von der Absage der Tour schwer getroffen – “Miss all of life”

„„Ich vermisse eigentlich das ganze Leben„Ist das letzte Wort von Beatrice Egli sehr emotional“Ich weiß, dass es sehr, sehr viele davon sind. Und zusammen sind wir nicht alleine. Ich schicke dir viel Selbstvertrauen und Liebe und freue mich auf alles, was hoffentlich in Zukunft kommen wird. Dass es besser wird und das Ende in Sicht ist. Ich denke, wir alle hoffen es und bleiben optimistisch. Und glücklich – das hilft auch bei der ganzen Sache.„ (moe) * tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.