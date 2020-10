Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg: 3: 1, 5. Spieltag – Bundesliga – Fußball

Bayer 04 Leverkusen setzte sich am Montagabend (26. Oktober 2020) in einem intensiven Spiel gegen den FC Augsburg mit 3: 1 (1: 0) durch und sprang zum ersten Mal auf einen Champions League-Platz diese Saison. Mann des Spiels war Lucas Alario, der ein hohes Torrisiko ausstrahlte und beide Tore von Leverkusen erzielte (16., 75.). Daniel kümmerte sich um die Zwischenentschädigung für Augsburg Caligiuri (51.). Moussa Diaby erzielte das Endergebnis in der Nachspielzeit (90 + 3).

Framberger hilft Leverkusen bei den Sprüngen

Der Beginn des Montagabendspiels war zunächst ausgeglichen. Leverkusen packte die Zügel, aber Augsburg spielte gut.

Lucas Alario übernahm dann die Führung aus dem Nichts. Nach einer Ecke stieg er am höchsten und ging zum Tor. Augsburgs Raphael Framberger hielt seinen Arm so unbeholfen hoch, dass er den Ball blockte. Alario verwandelte die Strafe selbst unten rechts, auch wenn Rafal Gikiewicz noch leicht war (16.).

In der zweiten Runde erwischten die zunehmend aktiven Gäste Leverkusen frühzeitig am falschen Fuß. Vargas spielte den Ball direkt vor Daniel Caligiuri, der auf die kurze Ecke zielte und massive 14 Meter (51.) erzielte.

Augsburg mit doppeltem Aluminiumglück

Leverkusen hatte dann wieder viel Ballbesitz, viel Druck, aber nur wenige große Chancen – bis zur 67. Minute, als das Werkself eine große Doppelchance hatte. Diaby, der in den Straufraum geschickt wurde, lehnte sich vorbildlich für den eingewechselten Florian Wirtz zurück, der in Gikiewicz kläglich gescheitert war. Leon Bailey knallte dann den Apraller gegen die Latte. Kurz darauf war es wieder Alario, der Gefahr verursachte und den Pfosten mit dem Kopf traf.

Der Argentinier platzierte dann den nächsten Kopfball besser: Ein Amiri-Freistoß segelte in den Strafraum von Augsburg und erzielte sein zweites Tor des Abends (75.).

Leverkusen forderte in der Europa League heraus

Leverkusen beendete das Spiel dann kontrolliert – Augsburg schaffte es trotz weiterer Ballaktionen nicht mehr gefährlich vor die Leverkusener Box. In der 93. Minute eilte sogar FCA-Keeper Gikiewicz an einer Ecke nach vorne und Leverkusen konterte: Moussa Diaby drückte aus kurzer Distanz ein.