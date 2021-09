Tunesischer Präsident ernennt Premierminister inmitten von Protesten gegen die Machtübernahme

TUNIS – Der tunesische Präsident hat am Mittwoch einen neuen Ministerpräsidenten ernannt, da die Kritik an seiner Ein-Mann-Herrschaft in der einzigen verbliebenen Demokratie des Arabischen Frühlings zunimmt.

Die neue Regierungschefin, Najla Bouden Romdhan, soll die erste weibliche Premierministerin der arabischen Welt sein, ist ehemalige Professorin für Geologie und derzeitige Generaldirektorin des Ministeriums für Hochschulbildung. Sie leitet ein von der Weltbank finanziertes Programm, das die Modernisierung des Hochschulsystems des Landes unterstützen soll.

Seine Ernennung erfolgte mehr als zwei Monate, nachdem Präsident Kais Saied das Parlament suspendiert, den Premierminister entlassen und die Macht in einem von Gegnern so genannten „Putsch“ übernommen hatte.

Er ging letzte Woche noch weiter und sagte, er habe allein die Macht, Gesetze zu entwerfen, politische Reformen zu verabschieden, Verfassungsänderungen vorzuschlagen und Teile der Verfassung auszusetzen.