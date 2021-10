Türkischer Präsident verurteilt Biden-Administrator als „Arm in Arm“ mit Terror

Die aufrührerischen Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in denen US-Beamte mit “Terroristen” in Verbindung gebracht wurden, kamen nach hochrangigen Treffen der Türkei mit Moskau.

Die Türkei lehnt die Rolle der USA in Ostsyrien ab, wo die USA den lokalen syrischen Demokratischen Kräften geholfen haben, den IS zu besiegen. Die Regierungspartei in Ankara, die Extremisten in Nordsyrien unterstützt und ethnisch gesäuberte Kurden, Christen und Jesiden unterstützt hat, hat die USA in der Vergangenheit oft kritisiert.

Brett McGurk, US-Koordinator für den Nahen Osten und Nordafrika, ist fast wie ein “PKK/YPG/PYD-Direktor”, er geht Arm in Arm mit Terrorgruppen: Erdogan – ANADOLU-AGENTUR (@anadoluagency) 30. September 2021

Die Türkei hat den Koordinator des US-Weißen Hauses für den Nahen Osten und Nordafrika Brett McGurk in Erdogans jüngstem Angriff auf die Regierung Biden ausgewählt. Die türkische regierungsfreundliche Tageszeitung Daily Sabah sagte, Erdogan habe “nach seiner Rückkehr aus Sotschi, wo er am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin traf, mit Reportern gesprochen”.

„McGurk unterstützt den Terrorismus und ist fast zum Direktor der PKK/YPG/PYD geworden“, sagte Erdogan.

“Es beunruhigt mich zutiefst, dass dieser Mann Arm in Arm mit Terroristen in einem Gebiet ist, in dem ich sie bekämpfe”, sagte er angeblich.

Die Kommentare wurden in den türkischen Mainstream-Medien gemeldet, was darauf hindeutet, dass die Regierungspartei die Kommentare weithin bekannt machen möchte.

Die Türkei hat McGurk und Biden in der Vergangenheit kritisiert. Während des US-Wahlkampfs 2020 kritisierten Ankara und seine Medien, die fast alle mit der Regierungspartei verbunden sind, häufig Biden und waren offen für Trump.

Der türkische Staatschef Erdogan hatte eine enge Beziehung zu Trump und versuchte oft, die Medien zu nutzen, um die Gunst der USA zu gewinnen, beispielsweise indem er versuchte, Obdachlose während der Unruhen in den USA als Verbindungen zur “Antifa” darzustellen.

Im Jahr 2018 beschuldigte die Türkei die USA, Terroristen im Osten auszubilden Syrien . Wenn Ankara den Begriff “Terroristen” verwendet, bezieht er sich häufig auf die kurdischen linksextremen politischen Gruppen. Es gibt keine Hinweise auf “Terrorismus” dieser Gruppen in Syrien.

Brett McGurk, US-Gesandter der Koalition gegen den Islamischen Staat, spricht auf einer Pressekonferenz in der US-Botschaft in Amman, Jordanien, 6. November 2016. (REUTERS / MUHAMMAD HAMED)

Die Vereinigten Staaten betrachten HTS, eine mit Al-Qaida verbundene Gruppe, die mit der Türkei in der Provinz Idlib zusammengearbeitet hat, als eine Terrorgruppe ähnlich dem IS.

Die Vereinigten Staaten haben auch Ahrar al-Sharqiya, eine von der Türkei unterstützte extremistische Gruppe, für die im Oktober 2019 begangenen Übergriffe bei der Invasion und Besetzung eines Teils von Nordsyrien durch die Türkei sanktioniert.

Das bedeutet, dass die Türkei und die USA sich gegenseitig vorwerfen, Terroristen zu unterstützen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Gruppen wie Ahrar al-Sharqiya und HTS terroristische Aktivitäten gegen Zivilisten verübt, abweichende Meinungen zerschlagen und Minderheiten und Frauen ermordet und belästigt haben. Die von den USA unterstützte SDF beteiligte sich nicht an dokumentierten Terroranschlägen in Ostsyrien.

Die Türkei behauptet, dass die SDF mit der PKK verbunden ist, die die Türkei und die Vereinigten Staaten als terroristische Gruppe betrachten. Die Türkei ist in einen Teil des Nordirak einmarschiert, um die angebliche PKK zu bekämpfen. Die Türkei hat auch zahlreiche Luftangriffe gegen jesidische Minderheiten im irakischen Sindschar gestartet, um den Terrorismus zu bekämpfen.

In einem Fall bombardierte Ankara eine medizinische Einrichtung. Es ist nicht klar, warum Ankaras Behauptungen, den “Terrorismus” zu bekämpfen, oft mit der Bombardierung von Minderheiten im Irak und in Syrien und mit Angriffen auf christliche, kurdische und jesidische Minderheiten zusammenfallen.

Die jüngsten Kommentare gegen McGurk, ein wichtiges Mitglied des Nahost-Teams der Biden-Regierung, zielen darauf ab, eine Kluft mit Washington zu schaffen und Ankaras enge Beziehungen zu Moskau zu demonstrieren. Ankara scheint jeden Vorwand fallen zu lassen, dass es jetzt in Syrien mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten könnte, und verwendet dabei die übliche Rhetorik der Einschüchterung und des Hasses, die der Art und Weise zugrunde liegt, wie Ankara die Vereinigten Staaten behandelt. Ankara verwendet eine solche Sprache nicht mit dem Iran, Russland oder anderen autoritären Regimen, die es bevorzugt.

Unter Erdogan , ist die Türkei in einen zunehmenden Autoritarismus abgedriftet und unterdrückt Minderheiten, Frauen, LGBT-Aktivisten und die Medien. Es manifestiert sich auch in der Unterstützung von Hamas und antiisraelischen und antiamerikanischen Kommentaren.

Es ist nicht bekannt, ob die Vereinigten Staaten auf die Hetze gegen McGurk und die US-Administration durch die Türkei reagieren werden, die behauptet, ein “NATO-Verbündeter” der Vereinigten Staaten zu sein.