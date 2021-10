Lufthansa kündigt 300% Steigerung der US-Buchungen an

Offenbar besteht ein ziemlicher Nachholbedarf für Reisen in die USA. Lufthansa hat gerade eine riesige Anzahl zukünftiger Buchungen gemeldet, die sogar das Niveau von 2019 übertreffen, darunter eine Verdreifachung der Buchungen in den USA im Vergleich zur Vorwoche. New York und Florida erweisen sich als beliebteste Destinationen und Lufthansa und SWISS fügen sogar Last-Minute-Flüge in die USA hinzu.

Lufthansa ist stolz auf eine Verdreifachung der US-Buchungen

Die Biden-Regierung hat kürzlich angekündigt, dass Europäern ab Anfang November nicht mehr die direkte Einreise in die USA untersagt wird. Noch bevor der offizielle Starttermin bekannt gegeben wurde, meldete Lufthansa einen Anstieg der Buchungen, was dazu führte, dass mehr Flüge in die USA hinzukamen und der Inlandsservice in Deutschland zu diesen Flügen ausgebaut wurde.

In einem Pressemitteilung, Lufthansa erklärt:

An bestimmten Tagen der vergangenen Woche haben die Transatlantikflüge im Vergleich zur Vorwoche um 300 % zugenommen.

Die Nachfrage der letzten Woche hat auf einigen Strecken fast das Vorkrisenniveau erreicht

Flüge mit SWISS ab Zürich und Lufthansa von Frankfurt nach New York sowie von Frankfurt und Zürich nach Miami verzeichneten die höchsten Buchungen von Privat- und Geschäftsreisenden.

Lufthansa und SWISS bieten im November insgesamt drei tägliche Flüge nach Miami an, die gerade neu ins Programm aufgenommen wurden

Inlandsflüge in Deutschland werden ab Oktober um 45 % zunehmen

In der Premium Economy, Business und First Class wurden mehr Tickets in die USA gekauft als im gleichen Zeitraum 2019

Dieser letzte Punkt wird der Lufthansa sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, da die Einnahmen aus Premium-Kabinen aufgrund des Rückgangs der Geschäftsreisen während der Pandemie hinter der Economy Class zurückbleiben.

Auch Weihnachtsflüge sind stark nachgefragt, wobei die Buchungen insbesondere zwischen New York und Europa zunehmen und dem Niveau von 2019 entsprechen.

Lufthansa weist auch darauf hin, dass sie im November mehr Flüge zwischen New York + Chicago und Europa (auch mit Austrian und SWISS) anbietet als ihr gesamtes Streckennetz nach Ostasien.

FAZIT

Es wurde eine positive Reaktion auf die Wiedereröffnung der US-Grenzen erwartet, aber die tatsächliche Reaktion war einfach überwältigend. Angesichts der hohen Nachfrage baut Lufthansa vor der Wiedereröffnung im November sogar weitere Segmente in den USA auf.

Bild: Lufthansa