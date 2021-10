Chaos Gate: Daemonhunter lässt Warhammer 40k wie XCOM aussehen

Warhammer 40k ist eine reichhaltige Umgebung mit vielen Bösewichten, die es zu treffen gilt, und viele der Spiele, die in der Umgebung existieren, lassen Sie es mit Souveränität tun. Der nächste Warhammer 40.000: Chaos Gate – Dämonenjäger geht anders und taktischer an die Dinge heran. In Chaostorschlüpfen die Spieler in die Rolle des Space Marine Chapters, bekannt als die Grey Knights, und bekämpfen das Chaos in einem Spiel im X-Com-Stil.

Die Grey Knights sind ein mysteriöses Kapitel der Space Marines; während Spiele wie Space-Marine konzentrieren sich auf die Ultramarines, die an vorderster Front stehen, die Grey Knights konzentrieren sich mehr auf die mystischen und religiösen Seiten des Imperiums. Während sie gegen die Chaos Space Marines und eine mysteriöse Krankheit namens Bloom kämpfen, müssen die Grey Knights ihre Operationsbasis aktualisieren, neue Einrichtungen bauen, Forschungsprojekte durchführen und Kampfeinsätze durchführen.

Sobald die Grey Knights auf dem Spielfeld sind, müssen die Spieler sie in Klassen aufsteigen. Es gibt vier Klassen und die Spieler können ihre Rüstungs- und Gesichtsoptionen anpassen, um ihr eigenes Spezialteam zusammenzustellen. Chaos Space Marines entwickeln sich ebenfalls weiter, was den Kampf intensiviert und die Spieler dazu zwingt, sich auf die Strategie zu konzentrieren.

Die Geschichte wurde vom Autor der Black Library, Aaron Dembski-Bowden, geschrieben, daher sollte dies einige interessante Erkenntnisse für Warhammer-Fans haben.

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Dämonenjäger Die Veröffentlichung auf dem PC ist derzeit für 2022 geplant.