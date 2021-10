Türkischer Präsident verbietet US-Botschafter, 9 weitere als „Persona Non Grata“

Türkisch Präsident Tayyip Erdogan sagte, er habe sein Außenministerium gebeten, den US-Gesandten für die Türkei in einer Rede am Samstag in der nordwestlichen Stadt Eskisehir zur “persona non grata” zu erklären.

Der Botschafter der Vereinigten Staaten, zusammen mit neun anderen Gesandten aus Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland und Neuseeland haben ihren diplomatischen Schutz aufgehoben.

BIDEN ERNENNT GOP EHEMALIGEN SEN. JEFF FLAKE ALS BOTSCHAFTER IN DER TÜRKEI

„Ich habe unserem Außenminister die notwendige Anweisung gegeben und gesagt, was zu tun ist. ‚Diese 10 Botschafter müssen sofort zur Persona non grata erklärt werden.

Der Umzug erfolgt, nachdem 10 westliche Länder einen Geschäftsmann und Philanthrop hinzugezogen haben Osman Kavala nach fast vierjähriger Internierung Anfang dieser Woche aus dem Gefängnis entlassen werden.

Kavala sitzt seit Ende 2017 im Gefängnis und wurde 2013 wegen nationaler Proteste angeklagt, denen 2016 ein gescheiterter Putsch folgte.

BIDEN UND ERDOGAN AUSTAUSCHKRITIK BEI BEDENKEN WHITE HOUSE GEBEN DER TÜRKEI EINE KALTE schulter

Die türkische Regierung hat ihn noch nicht verurteilt und Kavala hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Internationale Menschenrechtsgruppen haben wiederholt die Freilassung des ebenfalls seit 2016 inhaftierten kurdischen Politikers Selahattin Demirtas gefordert.

Die Gruppen behaupten, dass die beiden Männer aus politischen Gründen festgenommen wurden und nicht wegen legitimer Rechtsverletzungen.

US-Botschafter David Satterfield wurde 2019 auf seinen Posten berufen. Anfang dieser Woche genehmigte der Senat jedoch die Ernennung des ehemaligen Senators von Arizona, Jeff Flake, auf den Posten.

Fox News war nicht in der Lage, das Außenministerium sofort um einen Kommentar zu bitten.