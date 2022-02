Tückische Reisen nördlich und westlich von Houston, aber der Niederschlag lässt nach – Space City Weather

Zunächst einmal wird das Reisen in Teilen des westlichen Harris, nördlichen Fort Bend, Austin und Waller Counties sehr tückisch. Laut Karte von Drive Texas um 20:30 Uhr gibt es an vielen Stellen westlich von Houston vereiste Stellen. Ein Unfall mit 10 Fahrzeugen wurde gerade gemeldet auf der Westpark Tollway in Clodine.

Fleckiges Eis beginnt, gefährliche Reisen westlich von Houston zu verursachen. Wenn die Reise heute Abend verschoben werden kann, wird dies empfohlen. (TxDOT)

Wenn Sie es vermeiden können, heute Nacht zu reisen, tun Sie dies am besten, insbesondere westlich von Houston. Wenn Sie dies nicht können, verwenden Sie bitte extrem vor allem auf Brücken und Überführungen. Laut Berichten aus unserem Westen scheinen die Eisprobleme im Allgemeinen zu beginnen, sobald die Temperaturen 29 bis 30 Grad erreichen. Der größte Teil des nahe gelegenen Houston-Gebiets ist derzeit 30 bis 32, aber nördlich und westlich davon sinkt es auf 29 und 30. Ich würde erwarten, dass einige große Autobahnüberführungen auf der Westseite der Stadt bald geschlossen werden, wenn sie es nicht bereits getan haben. Südlich und östlich von Houston liegen die Temperaturen immer noch bei 33 bis 34 Grad, also ist Vereisung vorerst kein Problem.

Was die guten Nachrichten betrifft, so scheint es, dass ein Großteil des Niederschlags das Gebiet verlässt oder schwächer wird. Radar ab 20:35 Uhr zeigt die schwersten, beständigsten Niederschläge entweder entlang der Küste oder östlich von uns austretend. Dies sollte in den nächsten Stunden weiter nachlassen.

Das Radar an diesem Abend zeigt, dass die meisten Niederschläge nachlassen und östlich von Houston austreten. (RadarScope)

Allerdings werden wir heute Abend wahrscheinlich Taschen mit leichtem Eisregen oder Eisregen sehen, die noch etwas länger anhalten, bevor sie über Nacht abgeschaltet werden. Und da sich die Temperaturen erst morgen am späten Vormittag oder frühen Nachmittag erwärmen, wird das, was da draußen gefroren ist, wahrscheinlich bis mindestens zu diesem Zeitpunkt an Ort und Stelle bleiben. In Küstengebieten kann es über Nacht zu leichtem Eisregen oder Nieselregen kommen, aber wahrscheinlich nur zu einigen vereinzelten rutschigen Stellen. Seien Sie aber auch dort morgen früh vorsichtig und achten Sie auf vereinzelte Glatteisflächen im gesamten Gebiet.

Die Nachttemperaturen werden nicht viel von ihrem jetzigen Stand abweichen, also halten Sie Ausschau nach Tiefs in den mittleren bis oberen 20er Jahren im Norden und Westen und nahe dem Gefrierpunkt im Süden und Osten.

Die Morgentiefs werden am Freitag kalt sein, aber nicht außergewöhnlich. Stellen Sie dennoch sicher, dass alle empfindlichen Pflanzen geschützt sind, und wenden Sie sich an gefährdete Freunde und Familienmitglieder. (Wichtiges Wetter)

Dies wird auf keinen Fall ein denkwürdiger Frost für die Gegend von Houston sein, aber Sie sollten trotzdem sicherstellen, dass alle empfindlichen Pflanzen in den nächsten Nächten geschützt sind und alle Außenrohre umwickelt und Bewässerungssysteme ausgeschaltet sind.

Die wichtigste Nachricht von allen? Die Situation von ERCOT ist im Moment gesund und es gibt keine Naturschutzmitteilungen. Alle verfügbaren Beweise und Daten deuten darauf hin, dass wir in der Lage sein sollten, bis morgen früh gut zurechtzukommen.

Morgen Nachmittag sehen wir vielleicht etwas Sonnenschein, aber die Temperaturen werden wahrscheinlich bis in die oberen 30er Jahre reichen. An diesem Wochenende wird ein langsames Aufwärmen erwartet. Ich werde morgen früh mehr darüber für dich haben. Bleiben Sie vorerst gesund und bleiben Sie warm!