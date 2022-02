Rohan Bopanna-Ramkumar Ramanathan steht im Doppel-Halbfinale, Yuki Bhambri stürzt

Bopanna und Ramkumar besiegten im Viertelfinale das österreichisch-tschechische Duo Alexander Erler und den Tschechen Jiri Vesely mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Pune: Das indische Paar Rohan Bopanna und Ramkumar Ramanathan erreichte das Doppel-Halbfinale, aber es war Vorhang für Yuki Bhambri in der zweiten Einzelrunde bei den Tata Open Maharashtra 2022 im Balewadi-Stadion hier am Donnerstag.

Bopanna und Ramkumar, die bei der vierten Ausgabe von Südasiens einzigem ATP-250-Turnier ihr zweites gemeinsames ATP-Event bestreiten, treffen nun auf Sadio Doumbia und Fabien Reboul. Das französische Duo ging mit einem hart umkämpften Sieg über Federico Gaio und Lorenzo Musetti mit 4:6, 6:3, 10:2 in die Endrunde.

Ein weiteres indisches Paar, N. Sriram Balaji und Vishnu Vardhan, wird ebenfalls im Halbfinale zu sehen sein, nachdem ihre Gegner Gianluca Mager und Emil Ruusuvuori aus den letzten acht Spielen mit einer Verletzung des ersteren ausgeschieden sind.

Das indische Duo, das als alternatives Paar in die Hauptziehung einzog, schlug die Landsleute Arjun Kadhe und Purav Raja in der ersten Runde, die am späten Mittwochabend gespielt wurde, mit 6:1, 6:4.

Es war jedoch der Vorhang für den Rückkehrer Yuki, als er in der zweiten Einzelrunde eine 3: 6, 2: 6-Niederlage gegen den achtgesetzten Stefano Travaglia aus Australien hinnehmen musste.

Früher am Tag überwältigte der Schwede Elias Ymer die Nummer 15 der Welt, Aslan Karatsev aus Russland, in geraden Sätzen, um das Viertelfinale im Einzel zu erreichen.

Ymer bescherte Karatsev in einem Match der zweiten Runde, das eine Stunde und 36 Minuten dauerte, eine schockierende 2:6, 7:6 (7:3)-Niederlage.

Der 25-jährige Ymer, der die Qualifikation überstand, startete gut ins Spiel und ging mit 3:1 in Führung gegen Karatsev, der beim einzigen ATP-250-Event in Südasien Schwierigkeiten hatte, seinen Rhythmus zu finden.

Mit 76 % der gewonnenen Aufschlagpunkte gegenüber 47 % für Karatsev gewann Ymer den ersten Satz souverän.

Der russische Star, der letztes Jahr den Weltranglistenersten Novak Djokovic auf seinem heimischen Rasen verdrängte, um das Finale der Serbia Open zu erreichen, versuchte zurückzukommen, aber Ymer zeigte phänomenale Reflexe, gepaart mit kraftvollen Schüssen, um die Punktzahl im zweiten mit 4: 4 auszugleichen einstellen.

Ymer hielt dann den Aufschlag und zwang Karatsev, den ersten Spieler in einer offenen Ära, der bei seinem Debüt bei den Australian Open 2021 das Halbfinale des Grand Slam erreichte, zu einem Tiebreak.

„Ich habe mich mehr auf meine Aufschläge konzentriert. Wenn man gut aufschlägt, gewinnt man immer Spiele. Ich denke, das Aufschlagen war der Schlüssel“, sagte Ymer nach seinem Match.

Welt Nr. 163 Ymer startete stark in den Tiebreak und ging mit 3:0 in Führung, behielt dann sein feines Ballgefühl bei, um einen sensationellen Sieg zu vervollständigen.

Titelverteidiger Jiri Vesely, der in der ersten Runde freigestellt war, startete seine Saison mit einem souveränen 6:3, 6:4-Sieg gegen Bernabe Zapata Miralles.

Der an Position sechs gesetzte Emil Ruusuvuori hatte ebenfalls ein leichtes Spiel gegen den Qualifikanten Vit Kopriva und gewann in einem einseitigen Achtelfinale mit 6:3, 6:3.

