TTG – Sponsored Features – Wien belebt Kurzurlaub mit Gratisfahrten

Mit so vielen faszinierenden Städten vor unserer Haustür sind europäische Städtereisen seit langem ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung für britische und irische Reisende. Um die Rückkehr des klassischen Kurzaufenthalts nach der Pandemie zu fördern, hat sich der WienTourismus mit anderen beliebten Städten in der Region für seine Kampagne United Cities of Tourism zusammengetan, um den Austausch von Touristen zwischen Kulturstädten aus Europa zu fördern.

Noch bis Ende Juni läuft die Kampagne, die Reisenden sagt: „Reise nach Wien – und hilf deiner Heimatstadt!“ in City-Hotspots großer europäischer Metropolen wie London, Paris, Barcelona, ​​​​Berlin und Rom ausgestrahlt. In Großbritannien wurden über 50 Anzeigen an wichtigen Orten der Londoner U-Bahn gezeigt. Mit Unterstützung von Austrian Airlines und der ÖBB gewann jeder 100. Wien-Besucher eine Reise in eine Partnerstadt.