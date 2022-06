Österreich-Frauen löschten belgische rote Flammen

Die internationalen Freundschaftsspiele der Frauen am Sonntag, 26. Juni, beinhalteten einen 1:0-Sieg für Österreich in Belgien in Lier.

Maria Plattner erzielte Mitte der zweiten Halbzeit ein Tor und schlug ihre Gastgeber, die in der Weltrangliste einige Plätze über ihnen liegen, vor der WEURO2022 im nächsten Monat.

Es gab auch nur ein Tor, als Hongkong in Singapur gewann, aber zwei Spiele ohne Tor, als Kanada Südkorea ausrichtete und Bangladesch Malaysia unterhielt.

Es gab Hattricks von Carolina Birizamberri und Wendy Carballo, als Uruguay Bolivien mit 7:0 besiegte.

Inzwischen hat die Europeada 2022 European Championship – für indigene nationale Minderheiten – mit den ersten Gruppenspielen begonnen. Gastgeber Kärntner Slowenen besiegte Romansch mit 17:0 und Südtirol besiegte sieben Ladiner.