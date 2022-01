Tsunami trifft Tonga nach Vulkanausbruch | Nachrichten | DW

Die Pazifikinsel Tonga erlebte am Samstag einen großen Vulkanausbruch, gefolgt von einem Tsunami, der Teile der Hauptstadt Nuku’alofa überschwemmte.

Laut dem in den USA ansässigen Pacific Tsunami Warning Center erreichte die Schockwelle in Nuku’alofa eine Höhe von 83 Zentimetern. Angaben zu Sachschäden oder Opfern liegen noch nicht vor.

Satellitenbilder zeigten massive Aschewolken und Schockwellen, die sich vom Vulkan Hunga Tonga-Hunga Haʻapai ausbreiteten.

Menschen aus dem gesamten Südpazifik, sogar bis nach Neuseeland, hörten den Ausbruch.

Videos, die in den sozialen Medien von Tonga gepostet wurden, zeigten, wie der Tsunami durch die Küste brach und in die Stadt eindrang.

König Tupou VI. von Tonga war aus dem königlichen Palast evakuiert worden, als viele Tonganer versuchten, die Höhen zu erreichen.

Mehrere Länder geben Tsunami-Warnungen heraus

Das Pacific Tsunami Warning Center sagte, dass Tsunamiwellen mit einer Höhe von 2 Fuß von Meeresspiegelmessern in Pago Pago, der Hauptstadt des US-Territoriums Amerikanisch-Samoa, etwa 940 Kilometer (580 Meilen) von Tonga entfernt, beobachtet wurden.

Beamte dort gaben zuerst eine Tsunami-Warnung heraus und forderten die Bewohner auf, „sofort“ in höher gelegene Gebiete zu evakuieren. Die Warnung wurde kurz darauf aufgehoben.

Eine Tsunami-Warnung galt für Hawaii, Alaska, die US-Pazifikküste und das benachbarte British Columbia in Kanada.

Fidschi hat auch eine Tsunami-Warnung herausgegeben und die Bewohner aufgefordert, „aufgrund starker Strömungen und gefährlicher Wellen“ Küsten zu meiden.

Neuseeland, mehr als 2.000 Kilometer vom Ort des Ausbruchs entfernt, gab ebenfalls eine Tsunami-Warnung heraus.

Die neuseeländische National Emergency Management Agency sagte, Teile des Landes könnten mit „ungewöhnlich starken Strömungen und unvorhersehbaren Küstenwellen“ rechnen.

Neuseeland bemüht sich, Verbindungen herzustellen

Premierministerin Jacinda Ardern sagte am Sonntag, die Bilder des Vulkanausbruchs bei Tonga seien „äußerst besorgniserregend“ und die Kommunikation mit der Insel sei schwierig.

„Die Kommunikation nach dem Ausbruch war schwierig“, sagte Ardern in einem Facebook-Post.

Sie fügte hinzu, dass die neuseeländischen Verteidigungskräfte und das Außenministerium daran arbeiten, festzustellen, was benötigt wird und wie das Land helfen kann.

Der Premierminister wird im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz ein Update zur Situation geben.

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte in einer Erklärung tiefe Besorgnis.

„UN-Büros im Pazifik beobachten die Situation genau und sind bereit, bei Bedarf Unterstützung zu leisten“, sagte er.

Ein Unterwasservulkan bricht aus

Der Ausbruch am Samstag war der letzte in einer Reihe von Hunga Ha’apai, dem Unterwasservulkan von Hunga Tonga. Der Ausbruch am Samstag ist der zweite in nur zwei Tagen.

Ein früherer Ausbruch am Freitag schickte Asche- und Rauchwolken in die Luft, wobei sich die Rauchwolken bis zu 20 Kilometer (12 Meilen) in die Atmosphäre erstreckten.

Der Vulkan war bis Dezember letzten Jahres zeitweise aktiv. Am Freitag rieten die Behörden den Menschen, zu Hause zu bleiben und Trinkwasser und Ressourcen zu schützen.

rm, as/wmr, wd (AP, Reuters)