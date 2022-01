Overwatch 2-Gerücht warnt vor großer Herabstufung

Eine neue Überwachung 2 Gerücht tauchte online auf, und wie die meisten Überwachung 2 Gerüchten zufolge gibt es nur schlechte Nachrichten. Laut vielen Berichten Überwachung 2 hat Entwicklungsprobleme bei Blizzard. Ebenso beunruhigt sind Overwatch-Fans, die derzeit nicht allzu begeistert von der Fortsetzung zu sein scheinen. Tatsächlich haben viele Fans ihre Unzufriedenheit mit einer Fortsetzung zum Ausdruck gebracht, die einige für völlig unnötig halten. Das heißt, es passiert, und es kann mit einer größeren Herabstufung sein.

Laut einem neuen Gerücht „vereinfacht“ Blizzard verschiedene Designs im Namen der mobilen Kompatibilität. Mit anderen Worten, die Fortsetzung wird nicht so gut sein. Bisher wurde dies nicht bestätigt, aber der folgende Tweet enthält Bilder, die die tatsächliche Herabstufung demonstrieren.

Natürlich das Erste Überwachung Das Spiel ist weit entfernt von einem Grafik-Kraftpaket. Obwohl es sich nicht auf grafische Treue stützt, hat es einige großartige Designs, die, wenn dieses Gerücht wahr ist, in der Fortsetzung nicht so gut aussehen werden.

Designunterschiede zwischen Overwatch 1 (rechts) und Overwatch 2 (links). Gerüchten zufolge „vereinfachen“ sie die Designs, da das Spiel mobilfreundlich sein wird. pic.twitter.com/UZN0H7lnvN — Bixels (Pause) (@BixelsWixels) 9. Januar 2022

Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat Blizzard dieses Gerücht und die Behauptungen, die es macht, in keiner Weise angesprochen. Wenn sich das ändert, werden wir Sie wissen lassen, was er zu sagen hat.

Überwachung 2 ist in Entwicklung für Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One. Derzeit gibt es kein Wort darüber, dass das Spiel für PS5, Xbox Series S und Xbox Series X erscheinen wird. Angesichts des Veröffentlichungsdatums des Spiels – das nicht so bald ist – kann man jedoch davon ausgehen, dass es auf diese Konsolen kommt. Wenn Plattformen übersprungen werden sollten, sind dies die PS4, Xbox One und insbesondere der Nintendo Switch. Wenn Blizzard sich jedoch darauf vorbereitet, die Grafik des Spiels zu verkleinern, wird es möglicherweise kein Problem damit haben, auf dieser älteren Hardware zu laufen.

Für all unsere Vergangenheit und umfangreiche Berichterstattung über Überwachung 2 – einschließlich aller neuesten Nachrichten, aller neuesten Gerüchte und Leaks sowie aller neuesten Spekulationen – klick Hier.