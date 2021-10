Tschechische Opposition besiegt Premierminister bei Wahlen

Die Oppositionsgruppe der Tschechischen Republik hat bei den Parlamentswahlen am Wochenende die Partei von Ministerpräsident Andrej Babis gewonnen.

Die dreigliedrige Koalition Ensemble gewann 27,78 Prozent der Stimmen bei den zweitägigen Wahlen und hat damit die ANO-Partei von Babis, die 27,13 Prozent gewann, knapp hinter sich gelassen. Reuters berichtete.

Eine dritte Oppositionskoalition, die Piraten/Bürgermeister, kamen mit 15,6% der Stimmen auf den dritten Platz.

Zusammen und die Piraten/Maires sollen laut Reuters 108 der 200 Sitze im Unterhaus des tschechischen Parlaments gewinnen.

Petr Fiala, der das Ensemble leitet, sagte, die Gruppen “bieten uns eine Chance, uns nicht mehr zu verschulden, um Teil des demokratischen Europas zu bleiben”, sagte der Pressedienst. “Die Ergebnisse sind eindeutig, die demokratische Opposition hat eine klare Mehrheit gewonnen.”

Babis räumte zwar den Verlust seiner Koalition ein, sagte aber, er werde Gespräche über die Bildung eines Kabinetts führen, wenn Präsident Milos Zeman ernannt werde, so Die Associated Press.

Zeman sagte zuvor, er würde dem Führer der stärkeren Partei, nicht der Koalition, erlauben, eine neue Regierung zu bilden, stellte die Verkaufsstelle fest.

Babis sah sich während seiner Amtszeit als Premierminister mehreren Skandalen ausgesetzt, aber seine ANO-Partei war immer noch der Favorit auf den Sieg bei den zweitägigen Wahlen. Diese Wahl kommt insbesondere kurz nach der Veröffentlichung der Pandora-Zeitungen, die ihre Finanztransaktionen im Ausland in Frage stellen.

Die vom International Consortium of Investigative Journalists herausgegebenen Pandora Papers zeigen, dass Babis 22 Millionen Dollar bezahlt für eine Villa in Frankreich im Jahr 2009. Er schien das Geld über Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln, Washington, DC und eine Immobilienverwaltungsgesellschaft in Monaco geleitet zu haben.

Babis hat jegliches Fehlverhalten bestritten, stellte AP fest.