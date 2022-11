Tschechen demonstrieren gegen den zunehmenden Extremismus und unterstützen die Ukraine

PRAG (Reuters) – Zehntausende Tschechen demonstrierten am Sonntag auf dem Prager Hauptplatz gegen den zunehmenden Populismus und Extremismus, zwei Tage nachdem eine Koalition aus rechtsextremen politischen Bewegungen, Randgruppen und der Kommunistischen Partei am selben Ort eine Demonstration organisiert hatte.

Viele Zuschauer schwenkten tschechische, amerikanische, NATO- und ukrainische Flaggen und bekundeten ihre Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland, im Gegensatz zu den Protesten am Freitag, als Organisatoren, die gegen die Europäische Union und die NATO waren, direkte Gespräche mit Moskau über die Gasversorgung forderten.

Am Sonntag standen auf dem Podium Schilder mit den Worten „Tschechische Republik gegen die Angst“ und „Wir können damit umgehen“, wie die Gründer der Million Moments for Democracy – der Gruppe, die die Veranstaltung organisierte – der Menge trotz der Befürchtungen über hohe Energiepreise mitteilten und der Krieg in der Ukraine stand die Zukunft der Demokratie auf dem Spiel.

„Danke, dass Sie gekommen sind, um sich Ihrer Angst zu stellen“, sagten die Gründer der Gruppe unisono zur Menge. „Dass viele Menschen Angst haben, ist verständlich. Es ist aber nicht immer schlecht, Angst ist ein guter Diener und hilft uns zu überleben.“

Der Protest beinhaltete auch einen Videoauftritt der ukrainischen First Lady Olena Zelenska, die die Menschen aufforderte, sich auf das zu konzentrieren, was in ihrem Land passiert.

„Wir werden nicht zulassen, dass Russland uns oder die ganze Welt in die Dunkelheit zieht“, sagte er auf Ukrainisch. „Dunkelheit wird niemals siegen. Bis die Menschen dem Krieg die Augen verschließen, wird unser Licht niemals erlöschen.“

Hohe Energiepreise, die durch den Krieg in der Ukraine angeheizt wurden, haben die Regierungen in ganz Europa unter Druck gesetzt, die steigenden Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen abzufedern .

In der Tschechischen Republik unterzeichnete die Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala EU-Sanktionen gegen Russland und nahm eine harte Haltung gegenüber Moskaus Invasion in der Ukraine ein. Sie verabschiedete auch eine Reihe von Maßnahmen, darunter Finanzhilfen für Unternehmen und Strompreisobergrenzen für Haushalte.

(Berichterstattung von Michael Kahn; Redaktion von Frances Kerry)