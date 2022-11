Wien | Medwedew dominiert in der österreichischen Hauptstadt

Eine weitere beeindruckende Leistung von Daniil Medvedev, der ehemaligen Nummer 1 der Welt, als er mit einem weiteren Sieg in geraden Sätzen in der österreichischen Hauptstadt zum Finale der Erste Bank Open fuhr.

Er eliminierte den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6:4, 6:2 und trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov, der nach einem engen ersten Satz mit 7:6 (4) und 6:0 gegen den Kroaten Borna Coric gewann.

„Ich bin einfach glücklich, es geschafft zu haben und in dieser Saison in einem weiteren Finale zu stehen und dabei einige der besten Jungs und einige großartige Spieler zu schlagen“, sagte der formstarke Shapovalov nach dem Spiel. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung diese Woche und heute war wieder ein tolles Spiel. Offensichtlich spielt Borna gutes Tennis, er hat diese Woche einige großartige Spieler geschlagen, also ist er sehr glücklich, heute zu gewinnen, und sehr zufrieden mit meinem Spiel.“

Auch Medvedev war mit seinem Spiel zufrieden.

„Es war ein tolles Spiel“, sagte der Moskauer. „Es gab ein paar Momente im Spiel, in denen ich dachte, ich hätte es etwas besser machen sollen, früher in Führung gehen und versuchen, früher Druck auszuüben. Dann habe ich es geschafft, konstant zu bleiben, und in den wichtigsten Punkten ist es mir gelungen Um mein Niveau zu steigern, hat es heute gereicht, und ich bin sehr zufrieden mit meinem Niveau.

„Der Aufschlag ist wahrscheinlich der wichtigste Schlag im Tennis“, fuhr er fort. „Mir hat diese Saison ein bisschen gefehlt, ich habe zu viele Doppelfehler gemacht. Manchmal, in wichtigen Momenten, hätte mein Aufschlag etwas besser sein können. Ich habe viel mit meinem Trainer gearbeitet, um zu versuchen, diesen Rhythmus zu finden [again], und bisher leiste ich hier gute Dienste. Ich bin wirklich glücklich damit und deshalb spiele ich auch so gut.

Shapovalov weiß, dass er am Sonntag in Bestform sein muss, wenn er seinen zweiten Titel auf der Rennstrecke gewinnen will, nachdem er die letzten drei Begegnungen mit dem Topgesetzten des Events in fünf Begegnungen verloren hat.

„Ich bin einfach glücklich, es geschafft zu haben und in dieser Saison in einem weiteren Finale zu stehen und dabei einige der besten Spieler und einige großartige Spieler zu schlagen“, sagte Shapovalov, der die Nummer 2 Großbritanniens im Viertelfinale besiegte. von endgültig. „Es ist superschwer. Ich habe in den letzten beiden Spielen, die wir gespielt haben, gegen ihn gekämpft. Er ist ein extrem schwieriger Gegner. Er stört viele Jungs, also wird es ein hartes Spiel, [but] Ich habe Selbstvertrauen, ich denke, ich spiele sehr gutes Tennis. Ich werde es ihm bringen und mit meinem Herzen kämpfen.

Thomas Kronsteiner/Getty Images