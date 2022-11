12 Lebensmittel aus dem Krieg

Die Herkunft dieses würzigen, fleischigen Gerichts lässt sich schon am Namen ablesen – zumindest wenn man Koreanisch kann. Budae jjigae übersetzt „Army Stew“ und wird im Englischen oft als „Army Base Stew“ bezeichnet. Es wurde in einer schwierigen Zeit in der südkoreanischen Geschichte nach dem Ende des Koreakrieges im Jahr 1953 gegründet. Der Krieg verwüstete das Land und in der Folge breitete sich die Nahrungsmittelknappheit aus. Es war sehr schwierig, Fleisch zum Kochen zu finden. Eine der einzigen Quellen für tierisches Protein waren US-Militärvorräte, die von Militärbasen geschmuggelt wurden. Es handelte sich hauptsächlich um konserviertes Fleisch wie Spam und Hot Dogs (via BBC-Reise).

Obwohl die Geschichte des Gerichts nicht ganz klar ist, ist eine weithin akzeptierte Ursprungsgeschichte, dass es zuerst von Heo Gi-Suk zubereitet wurde, einer Frau, die einen Fischkuchenstand in der Nähe einer US-Armeebasis betrieb. Sie machte Pfannengerichte mit Fleischresten aus der Basis, aber eines Tages brachte ihr ein Kunde die Idee, das Fleisch stattdessen in einen Eintopf zu verwandeln. So wurde Budae Jjigae geboren.

Es gibt so viele Variationen von Budae Jjigae, wie es Köche gibt, die es zubereiten. Es heiratet koreanische Zutaten wie Sardellenbrühe, Kimchi, Chilischoten und Ramen-Nudeln mit amerikanischen Importen wie Spam, Hot Dogs und manchmal sogar gebackenen Bohnen und amerikanischem Käse aus der Dose. Obwohl es als Gericht aus der Not geboren wurde, ist es mittlerweile ein fester Bestandteil der koreanischen Esskultur geworden.